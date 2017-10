El Murcia transmite lástima

Con una victoria en ocho jornadas, el equipo ocupa el puesto de promoción para no descender

Ocho jornadas de Liga han sido suficientes para que la plantilla confeccionada a golpe de talonario para el nuevo proyecto del Real Murcia haya comenzado a transmitir lástima a los seguidores más tranquilos, ya que los más nerviosos ya se han encargado de ponerle adjetivos poco agradables a algunos jugadores que ni con el cambio de entrenador parecen dispuestos a sacar el orgullo que se les presupone. El estreno de Víctor Basadre en el banquillo no sirvió para casi nada, ya que sus jugadores, después de regalarle tres goles al rival antes del descanso y tras el esfuerzo de igualar un marcador muy complicado, terminaron hincando la rodilla en otro partido marcado por los graves fallos defensivos de un Real Murcia que, sin querer ser dramáticos, ya ocupa el puesto de promoción para luchar por no descender.

El equipo que ahora dirige Víctor Basadre tras la destitución de Sanlúcar no realizó grandes cambios para saltar al césped del nuevo Arcángel. De hecho, la principal novedad es que el centro del campo estuvo formado por Juanma y Fernando Llorente, una de las pocas fórmulas que no había usado su antecesor. El rendimiento fue pésimo, por lo que el cambio no surtió el efecto esperado.

Apenas necesitaron treinta minutos los futbolistas que la entidad grana ha firmado este verano con sueldos muy por encima de la categoría para demostrar que el cambio de técnico tampoco les había hecho subir una marcha la velocidad del juego y la intensidad. Las imprecisiones y las facilidades defensivas fueron todavía más clamorosas que en las primeras siete jornadas, lo que se tradujo de forma muy rápida en el primer disgusto de la tarde. Un rechace dentro del área, unido a la pasividad de los defensores granas permitió a David Moreno no pensárselo dos veces para fusilar a Biel Ribas. Lo peor tras encajar el gol es que parecía imposible que el Murcia tuviera las fuerzas necesarias para reaccionar. Y no lo hizo, claro. De hecho, siete minutos después, en el treinta y cinco, el lateral David Forniés, dando motivos de porqué Sanlúcar terminó optando por Xiscu en esta demarcación, realizó un penalti tan innecesario después de dormirse en los laureles que se tradujo en un 2-0 que era casi una tortura para la afición grana, que lleva un inicio de curso que nadie esperaba con la llegada de una directiva que prometía una plantilla para «ser primeros» desde la primera jornada. Aguado tuvo temple desde los once metros y aumentaba la distancia al mismo tiempo que el disgusto.

A dos minutos del descanso llegó el ejemplo de cómo funciona el Murcia actual. El filial del Córdoba saca un córner y el balón le llegó con tanta calma y suavidad a David Moreno que el atacante cordobesista solo tuvo que volver a cargar la pierna para, entonces sí, comenzar a dejar al Murcia en ridículo. El corazón grana sufrió entonces el subidón que se produce antes de la muerte y, cuando el árbitro se disponía a señalar el túnel de vestuarios, una internada de Elady por la izquierda sirvió para que Curto, con el primer gol grana, le pusiera algo de dignidad al encuentro, lo mínimo que se le podía exigir a un candidato al ascenso.

El refresco de pasar por los vestuarios le sentó mejor a los pupilos de Víctor Basadre, quien en unos días no ha podido ni tan siquiera enmascarar las graves deficiencias en la planificación defensiva de este Real Murcia. Entre tanto, los jugadores vestidos de rojo y azul solo tuvieron que tener un poco de tranquilidad en los pies y en la cabeza para que el propio filial del Córdoba se hiciera un lío el solito. Así, el paso de los minutos y la tendencia a replegarse de los andaluces sí fue bien interpretada por un Murcia que fue hacia arriba como gran medicina. En una de estas, con Víctor Curto haciendo las veces casi de extremo, en el minuto 57, logró inventarse un pase de la muerte tan bueno que el local Arnau, en propia puerta, comenzaba a darle forma al sueño grana, aunque el temor a que volviera la pesadilla seguía latente. Y es que los fantasmas, los monstruos de debajo de la cama y de dentro de los armarios parecieron esfumarse, ahora sí, cuando el defensa Pedro Orfila anotaba su segundo gol como grana y llevaba el empate al marcador. Era casi un milagro que con el juego del conjunto grana hubiera llegado a empatar un partido que tenía pinta de le iba a sacar los colores al conjunto murciano. Y en este tesitura es donde el Murcia sí tuvo opciones de luchar por el partido, algo impensable con el 3-0 de la primera mitad. Los jóvenes jugadores del Córdoba B empezaron a notar en sus propias carnes cómo los empujaban los granas hacia su propio campo, como el ejército romano a su contrincante en una batalla, lo que hizo aflorar los nervios, los mismos que tampoco supieron aprovechar los futbolistas granas.

Víctor Basadre, solo con la convocatoria, ya realizó una declaración de intenciones dejando fuera a jugadores que llegaron con el cartel de titulares como son, por ejemplo, Fran Carnicer y Álex Ortiz. Un golpe de efecto para dos jugadores en los que Manolo Sanlúcar parecía confiar, a pesar de que ninguno ha dado su mejor versión todavía vestidos de granas. El cambio más torpe de Basadre fue darle entrada en el once titular a un Fernando Llorente que cada vez que salta al campo defrauda un poco más a los aficionados y a Deseado Flores, el director deportivo del Murcia y quien vendió el fichaje del exjugador del Cartagena como uno de los ejes del nuevo proyecto.

Después de haberse disputado ocho jornadas el Murcia sigue teniendo muy mala pinta porque, ni con el cambio de técnico que siempre debe suponer un estímulo extra para la plantilla, ha servido para tal fin. Los últimos veinte minutos del partido fueron los únicos en los que no se jugó a nada, en los que solo se corrió, en los que los granas soñaban con una remontada que haría olvidar la penosa primera parte y los andaluces casi dando por bueno un empate que, por entonces parecía estar en peligro. Pero, con todo esto, las mejores ocasiones eran de color verde. Los de rojo, muy lejos de lo que se espera.

Así, Moyano fue el primero que a diez minutos del final pudo haber dejado el juicio visto para sentencia. La avaricia del atacante local, que no vio a un compañero por el flanco izquierdo, obligó a lucirse a Biel Ribas, un portero que después no pudo hacer nada ante el mismo jugador, quien en el minuto 88, de manera escandalosa, se permitió el lujo de ir acomodándose el esférico ante cuatro jugadores del Murcia, una escena que tristemente refleja cómo y dónde se encuentra el Murcia de Deseado Flores y Raúl Moro, un proyecto que en ocho semanas se ha cargado de lágrimas y se ha olvidado de las sonrisas. Es lo que tiene desmantelar una plantilla ganadora para ponerse a jugar a la lotería.