El Lorca sigue negado fuera de casa

El guardameta local, Tomeu Nadal, detiene la pena máxima lanzada por Eugeni

El Lorca FC se volvió a dejar puntos en un partido tras perder en la mañana de ayer por 2-1 ante el Albacete en un encuentro que finalizó de forma trepidante con tres penas máximas en los últimos diez minutos. La última pudo suponer el empate del equipo lorquino, pero Eugeni no estuvo tan acertado como unos minutos antes. El segundo penalti lo detuvo Tomeu Nadal. Una vez más, el equipo lorquino careció de remate y experiencia suficiente, en momentos puntuales para, al menos, haber sacado algo positivo. El Lorca sigue sin ganar como visitante.

El técnico lorquinista, Curro Torres, decidió repetir el mismo once que tan buen resultado le dio ante el Cádiz en la jornada anterior. En torno a medio millar de lorquinos se desplazaron hasta tierras manchegas. La Peña Piratas del Artés, muy activa, lamentó que su presidente, Alberto Rosas, se tuviera que marchar urgente para Lorca por el repentino fallecimiento de su padre. En el Albacete debutó como técnico Enrique Martín tras el cese de Aira. El entrenador navarro hizo una mini revolución en el once.

El Lorca empezó fiel a su estilo. Buscó tener el balón y el control del juego. En los primeros cinco minutos se acercó dos veces con peligro, llegando a botar dos córners.

Sin embargo, en defensa concedió mas de la cuenta sobre todo por el exceso de toquecitos atrás. La lentitud y espesura a la hora de sacar el balón propició que el Albacete se metiera en el partido con solo aprovechar los errores lorquinistas. Demasiadas faltas cerca del área.

Una de esas acciones propició una falta por derribo en la frontal del area de Pina a Zozulia. La posición era inmejorable para un buen lanzador como Susaeta que no perdonó y colocó el cuero en la escuadra derecha de Dorronsoro, logrando abrir el marcador.

El Lorca no cambió la forma de jugar ni aumentó la velocidad. Apenas mostró signos de hicieran pensar en la igualada aunque esta, pudo llegar en el minuto veintitrés. Contragolpe lorquino bien llevado por Javi Muñoz quien en la frontal del area puso medio gol en bandeja a Manel, pero este, muy torpe, no supo definir ante Tomeu Nadal. El Lorca daba muchas facilidades por el costado derecho donde Pina no estuvo afortunado y Nando se borró del partido, pero el entrenador es el único que no lo ve.

En el minuto veinticinco, Dorronsoro, otra vez destacado, salvó el segundo de equipo. Pasividad de Fran Cruz quien permitió un buen lanzamiento de Bittolo, pero el meta cántabro del Lorca realizó un paradón. Al descanso se llegó con ventaja mínima del Albacete merced a una acción a balón parado. La igualada en el intermedio debió ser lo justo.

Curro Torres quiso tapar la vía de agua que tenía por el lateral derecho con la entrada de Adan Gurdiel por Pina. El Lorca fue mejor que el Albacete quien se encerró en su parcela esperando un contragolpe. El equipo lorquino abrió el campo, llegó mucho al área, pero los centros no encontraban rematador. Es una pena que el conjunto lorquinista no tenga delanteros como se le supone en esta categoría. Con lo que falló Ojeda en el minuto sesenta y uno es imposible que el Lorca pueda ganar un partido. Centró Nando desde la derecha, la defensa local despejó en corto y Ojeda, en el borde del área pequeña, sin portero remató fuera de forma increíble.

Curro Torres ve el partido a su manera. Retiró del campo a uno de los destacados, Dani Ojeda, y dio entrada a Merentiel. Dejó en el campo a dos jugadores que apenas estaban aportando nada como Nando y Manel. Demasiado tarde la entrada de Carlos Martínez, por Javi Muñoz, al campo. Muy espeso también el entrenador lorquinista.

A falta de ocho minutos, el Lorca empató. Noguera fue derribado por Carlos Delgado dentro del area. Lanzó Eugeni y batió con rabia la meta manchega.

Se había hecho justicia en el marcador, pero el equipo lorquino no sabe cerrar los partidos. Tres minutos después, se produjo un centro desde el ataque izquierdo local y en el punto de penalti cayeron Carlos Peña y Zozulia. Ante la sorpresa de todos, el colegiado que tardó un mundo,señaló penalti. Lo lanzó Dani Rodríguez y batió a Dorronsoro.

En el tiempo añadido, Merentiel botó una falta y el balón pegó en las manos de Zozulia. Otro penalti. Esta vez, Eugeni no estuvo tan acertado ya que su inocente lanzamiento lo repelió Tomeu Nadal y así acabó el choque.