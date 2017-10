La victoria por necesidad

UCAM Murcia y Lorca Deportiva no tienen más tiempo que perder. El equipo universitario recibe al lorquinista a partir de las 17.30 horas en La Condomina, en un choque en el que los dos contendientes, sin excusa alguna posible, se encuentran ante la obligación de sumar los tres puntos.

Ha permanecido el UCAM que dirige Lluís Planagumá fuera de los puestos de play off durante toda esta semana, tras su derrota ante el Betis Deportivo. La escuadra azul y dorada conecta dos jornadas consecutivas sin ganar, tras el mencionado tropiezo en Sevilla y al empatar en casa frente al Badajoz. No se le están dando nada bien esta temporada al UCAM Murcia los conjuntos recién ascendidos desde Tercera, ya que ha sido incapaz de superar al filial verdiblanco y al club pacense, y consiguió superar de aquella manera a Las Palmas Atlético –venció con tanto de Isi Ros de rechace en el añadido-.

Pues el Lorca Deportiva se convierte en el cuarto eslabón de esa terna de nuevos equipos en el Grupo IV. Si bien el conjunto que dirige Palomeque aún no ha conseguido ganar tras siete jornadas ligueras, el UCAM verá concluir su periodo de adaptación a la categoría tras este envite. Así lo afirmó Planagumá en la rueda de prensa previa al choque, considerando que a su equipo se le acaban las justificaciones de por qué no gana en casa, o cuál es el motivo de no ser capaces de dejar la portería a cero.

Si bien el equipo universitario se ha erigido como un conjunto que suma puntos, fiable y aupado desde el inicio del campeonato en los puestos de privilegio, sus últimas comparecencias (excepto en Nueva Condomina) han dejado mucho que desear tratándose de un bloque hecho, en teoría, para conseguir el ascenso de categoría.

Asimismo, Planagumá no podrá contar para el choque con los lesionados Matheus Santana y Víctor García. Eso sí, parece que la enfermería se vacía en cierta medida, ya que Marc Fernández volverá a la convocatoria tras superar una dolencia gastrointestinal leve, al igual que Urko Arroyo, con mejores sensaciones en su rodilla y olvidando así la tendinitis que le ha tenido veinte días en el dique seco.

Los números dan como favorito al equipo local, pero el Lorca sabe que tiene que sumar de tres en tres por lo que se torna urgente, la primera victoria de los lorquinos. El entrenador visitante, el cartagenero Manolo Palomeque, no puede contar con Carrasco, Dani Momprevil y Cañadas. Estos son los habituales desde que empezó la liga a los que se unen el lateral izquierdo Sergio Rodríguez y el central Lulu.

Por tal motivo, Palomeque se verá obligado a realizar algunas variaciones con respecto al equipo que no pasó del empate ante el Melilla (0-0), pero que al menos terminó con la portería imbatida. Los lorquinos han marcado cuatro goles y han encajado quince.

El entrenador lorquinista podría poner en liza a Alberto Hortal en la meta, quien le ha quitado el puesto a Simón. Juanjo estará en la derecha y el uruguayo Argachá, que va a debutar, lo hará en la izquierda. Por el centro, el caravaqueño Urzaiz y el aguileño Dani Ruiz. No está descartado Ndiaye. Por delante, David Álvarez, Cristian Brito y Lincoln se disputarán dos puestos. En los costados, Mawi y Pedro Montero. Mauricio o Javi Saura podrían estar de enganche y Juan Arcas como delantero.