"El Murcia es un toro muy grande, pero me siento preparado para entrenar"

La semana más larga de la temporada para el Real Murcia acabará como empezó, con todas las mirada sobre el banquillo del conjunto grana. La destitiución de Manolo Sanlúcar, tras el empate ante el Mérida en Nueva Condomina, ha llevado al entrenador del Imperial a coger las riendas para tratar de revertir una situación de la que el club necesita salir cuanto antes. Víctor Basadre, el nuevo técnico murcianista, tomará el mando de «forma interina» - según informó el club durante la semana- consciente de todo lo que conlleva dirigir al Murcia y las urgencias con las que se presenta mañana en el Nuevo Arcángel, a las 18.00 horas ( La 7TV), ante el filial del Córdoba.

«Por el tiempo que le he dedicado al fútbol durante toda mi vida, que han sido prácticamente 24 horas diarias desde los 22 hasta los 47 años que tengo, me siento preparado para entrenar al Murcia. Aunque esto no es solo lo que sientas, sino también la percepción que tenga el resto sobre ti. El Murcia es un toro muy grande, pero la predisposición del grupo es muy buena para que esas diferencias de rango no sean tan grandes», afirmó ayer Basadre en su primera aparición con los medios de comunicación tras tomar el mando del banquillo.

El técnico gallego incidió en varias ocasiones en este aspecto, ya que se mostró muy contento con el recibimiento del vestuario. «La acogida ha sido muy buena, pero me hubiera gustado muchísimo que Manolo Sanlúcar hubiese triunfado y entrenar yo en Segunda B con el filial del Murcia. Lo digo de corazón porque, aunque tengo mis retos, no tenía prisa por llegar a la categoría ni hacerlo en estas circunstancias porque es el club es un miura. Pero la oportunidad es única y se múltiplica por mil todo lo que se pueda dar», dijo ayer el entrenador grana y también es consciente que su paso podría ser efímero. «Los resultados son los que mandan en todos los entrenadores. Si ganamos mañana todos sentiremos que esto vuelve arrancar y, si se pierde, se empezará a poner fecha de caducidad. Firmaría que el club me echase a cinco partidos del final de la temporada y el Murcia ascendiera, pero hoy por hoy solo pienso en el Córdoba B», añadió.

Pese a que su llegada al filial murcianista se produjo este verano desde el FC Cartagena B, el entrenador gallego conoce todo lo que rodea al club de la Nueva Condomina. «En el año 92 pisé la ciudad por primera vez y me encantó. Luego, en la campaña 98-99, fue Fabri quien me trajo aquí e hice muchas amistades que luego se convirtieron en una de las principales razones para terminar por instalarme. También trabajé con los juveniles o haciendo tareas de seguimiento, y siempre las relaciones han sido muy buenas», recordó el nuevo entrenador del Murcia.

No obstante, Basadre reconoce que el estar en la primera línea de fuego es muy diferente a todo lo que se haya podido encontrar anteriormente. «Hasta que no te pones delante de la gente, el conocimiento es externo. Hay muchos jugadores de la plantilla a los que conozco de anteriores etapas y de los muchos partidos que siempre intento ver desde los 16 años. Ese conocimiento me ayuda», afirmó y aventuró lo que espera ver del equipo sobre el terreno de juego. «Me gusta que me equipos tengan orden, aunque eso lo decimos todos los entrenadores y es una palabra genérica, pero que también sepa tomar decisiones adecuadas», aseveró Basadre.

«La fragilidad defensiva de un bloque también viene porque hay cosas en ataque que se hacen mal. A veces con un pequeño cambio la percepción en el espectacdor es mucho más grande de lo que es. No creo que haya problemas solo por la parte defensiva, sino que en el conjunto se generan situaciones que han hecho que parezcamos peores de los que somos realmente», explicó Basadre y añadió que alineará el mejor «equipo posible» para ganar el lunes, ya que «hay jugadores con trayectoria que en un futuro van a tener mucho peso en el equipo, pero para el partido de mañana estarán un punto por debajo».

Sobre el rival, el Córdoba B, el entrenador murcianista espera a un equipo con «talento, desparpajo y verticalidad», pero destacó la importancia de jugar en el Nuevo Arcángel. «Vamos a un campo grande, eso es importante, y hemos centrado la tarea en lo que nosotros tenemos que hacer porque con el tiempo que hay es mejor mirar hacia dentro que hacia fuera», concluyó Basadre.