El Lorca, a pescar en río revuelto

El Lorca FC, animado por la consecución de la segunda victoria de la temporada, visita esta mañana a las12.00 horas, LaLiga123 TV, el estadio Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete, también recién ascendido, pero que ha dispuesto de dos millones de euros más que los lorquinos para poder firmar.

Sin embargo, tras la jornada siete, el cuadro manchego es vicecolista con cuatro puntos, cuatro menos que los lorquinos, que son decimoséptimos. El Lorca viene de ganar al Cádiz (3-0) mientras que el Albacete fue vapuleado por el Numancia (5-1). Este resultado le ha costado el puesto al técnico del ascenso, José Manuel Aira, a quien ha sustituido el veterano Enrique Martín, ex del Osasuna. El entrenador lorquinista, Curro Torres, no puede contar con Onwu, Chumbi y Sito. Tropi, en cambio, ha realizado dos sesiones con el grupo, pero lo normal es que no juegue todavía.

Si no hay contratiempos, Curro Torres pondría en liza al mismo equipo que ganó al Cádiz, aunque podría introducir algún retoque. Dorronsoro, que vuelve a la entidad donde estuvo tres temporadas, estará en la meta. Pina o Adan Gurdiel en la derecha y Pomares en la izquierda. En el centro de la zaga es seguro con Fran Cruz y el otro central podría salir de Carlos Peña o Holgersson. Por delante, Javi Muñoz y Eugeni; en los costados, Nando y Ojeda. De enganche Noguera y arriba, Manel o Merentiel.

Más de trescientos lorquinos estarán en las gradas del estadio Carlos Belmonte para arropar a su equipo, ya que tres autobuses y numerosos coches particulares han viajado. Hace tan solo cuatro meses que estos mismos contendientes se vieron las caras para ascender a Segunda División. Lo hizo el Lorca tras empatar (1-1) con gol de Abel Gómez, en la ida, y 0-0 en la vuelta. Después, ascendió el Albacete a costa del Valencia-Mestalla cuyo técnico era Curro Torres.