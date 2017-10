Plásticos y ElPozo ponen goles y emoción en el estreno del Palacio

Plásticos Romero Cartagena y ElPozo Murcia han protagonizado uno de los encuentros más vibrantes de los últimos derbis jugados. Goles, espectáculo, emoción y, por fin, reparto de puntos en un partido que servía para darle el pistoletazo de salida al Palacio de los Deportes. El partido tuvo dos partes muy bien diferenciadas, con un ElPozo Murcia superior en la primera -tres goles en 8 minutos- y un Plásticos Romero intenso, rápido y efectivo en la segunda parte.

A los jugadores del Plásticos Romero les cogió los diez primeros minutos de partido todavía mirando el graderío cuando ya andaban con un 0-3 en contra. Los de Juan Carlos Guillamón ofrecieron una endeblez defensiva enorme a las primeras de cambio, algo que no dejó de aprovechar ElPozo Murcia para anotar con toda comodidad ante la ligerísima oposición del bloque local. El Plásticos no acababa de empezar a entrar en el partido y los de Duda habían perforado hasta en tres ocasiones la portería de Raúl, casi sin despeinarse. Guillamón movía la cabeza en señal de preocupación. La falta de intensidad a la hora de defender estaba dando al traste con cualquier opción en ataque.

El primero que anotó en partido de competición oficial en este recinto deportivo recién estrenado fue Álex, quien de volea mandó de tiro cruzado al fondo de la red ante la inoperancia defensiva del equipo cartagenero. Un instante después lo intentó Andresito, pero se encontró con Raúl, el único de su equipo que estaba algo más entonado. En el Plásticos Romero fue Fernández quien puso en apuros a Fede, con un un mano a mano tras robo de balón en medio campo. El guardameta desbarató y en la siguiente acción quien no perdonó fue Elías, en una contra con balón de un lado a otro que el jugador de ElPozo embocó en el segundo palo y libre de marca.

Los errores defensivo se habían convertido en una norma de los locales y Drahovsky le dejó otro balón franco a Miguelín para que colocara, aunque en esta ocasión Raúl mandaba a línea de fondo. El tercero, antes de cumplirse los ocho minutos de partido fue obra de Álex, quien tras recibir solo en un saque de esquina, fusilaba por bajo a Raúl, que nada pudo hacer al verse completamente desprotegido.

La contundencia en la pegada de los visitantes y la facilidad de los visitantes había dejado marcado el derbi a las primeras de cambio. Los siguientes diez minutos de contienda resultaron algo más equilibrados, ya que el Plásticos quiso dar un paso adelante y ElPozo aguardaba atento para tratar de salir a la contra. No obstante, los de Guillamón apenas conseguían desbordar, pivotar con Ique y culminar alguna oportunidad Jesús, de disparo seco, lo intentó en el minuto 18, pero Fede detenía la ocasión.

La segunda parte fue otro cantar. El equipo dirigido por Guillamón no fue ni por asomo el de la primera parte. Liderado por un Juanpi pletórico logró decantar la balanza para los de casa. El Plásticos fue mucho más incisivo, estuvo más concentrado en defensa y rápido en las transiciones. Los de Duda asistían impotentes ante un derroche físico de los de casa que les estaba superando. Juanpi puso el primero tras mandar a la red un robo defensivo en el primer minuto de la segunda parte. Los de casa insistían presionando y robando con más fluidez que al comienzo. El equipo murciano andaba algo lento, impreciso y sin llegada.

En el minuto 27 era Fernández el que ponía el 2-3 tras un robo de Juanpi que culminaba su compañero con un disparo a bocajarro. Pelé la tuvo un minuto más tarde con un chut raso que se marchó fuera por poco, aunque no perdonó en el 30 al embocar una gran asistencia de Juanpi, el gran protagonista de su equipo en la segunda parte.

En diez minutos las cosas volvían al principio y ahora la emoción volvía a la grada, más vibrante que nunca y enfervorizada por el juego y los goles de los de casa. Las ocasiones, entonces, empezaron a sucederse en una y otra portería.

Si bien es cierto que Juanpi la tuvo en el 34 pero su chut se marchó fuera por poco, luego fue Andresito, en ElPozo, quien lo intentó de vaselina ante un efectivo Raúl.

A falta de 4 minutos para el final Duda decidió sacar al portero jugador. Se garantizaba así el mayor tiempo de posesión del balón y aunque arriesgaba con algún error, evitaba también las acciones ofensivas locales. Tras dos tiempos muertos, el Plásticos defendió como gato panza arriba y Raúl intervino en el momento oportuno para evitar el 3-4. Antes, unos segundos tan sólo. Juanpi recogía una perfecta asistencia de Ique para mandar el balón pegado al palo.

El partido terminó con empate y emoción en la grada. Alegría de todos y reparto de puntos.

Plásticos Romero Cartagena

Raúl, Ique, Rahali, Raúl y Jesús -cinco inicial- Pelé, Attos, José Carlos, Drahovsky y Fernández.

ElPozo Murcia

Fede, Álex, Miguelín, Pito y Matteus -cinco inicial- Darío, Andresito, Elías y Marinovic

Árbitros: Martínez Flores y Navarro Liza. Mostraron amarillas al local Rahali, Pelé y Jesús y al visitante Pito

Goles:

0-1. Minuto 4: Alex. 0-2. Minuto 6: Elías. 0-3. Minuto 8: Alex. 1-3. Minuto 21: Juanpi. 2-2. Minuto 27: Fernández. 3-3. Minuto 30: Pelé

Cancha: Palacio de los Deportes de Cartagena. Alrededor de 3.500 espectadores