La plaga de lesiones trastoca los planes de Monteagudo

El técnico descarta jugar con tres centrales y apuesta por recuperar el olfato goleador

Justo cuando el sobresaliente inicio de curso del Cartagena empieza a torcerse, una nueva adversidad se cierne sobre el conjunto albinegro. Los de Monteagudo visitan el domingo (12.00 horas, La 7) el estadio del Marbella con la plantilla en cuadro. A los lesionados Chavero y Cordero se une Álvaro González, que fue expulsado en el descuento del choque ante el Córdoba B por propinar un manotazo a un jugador rival. Por si eso fuera poco, el técnico reveló en rueda de prensa que Cristo sufre un esguince de tobillo y es seria duda para el partido, al igual que el guardameta Pau Torres y el delantero Isaac Aketxe, que se retiraron del entrenamiento de ayer por molestias en el abductor y en la rodilla, respectivamente. «Estamos preocupados en ese aspecto. Lo de Pau puede ser más importante», advirtió.

Más allá de la enfermería, el entrenador manchego tiene metido entre ceja y ceja que no vuelva a suceder lo mismo que ante el filial cordobesista: «Deberíamos hacer más goles y vivir algunos partidos más tranquilos. Tengo la sensación de que el equipo tiene más capacidad de gol que el año pasado, pero si nos ves el domingo pasado piensas que no», declaró el preparador cartagenerista. «Este año, lo que merezcamos ganar hay que ganarlo y el domingo pasado lo tuvimos que ganar y no lo ganamos. Son esos partidos los que te hacen no quedar primero o segundo, o no meterte en play off», indicó Monteagudo, quien, sin embargo, no está preocupado por la situación en la tabla clasificatoria de su conjunto y firma hacer en la segunda vuelta los 40 puntos que el año pasado consiguieron en la primera.

De cara al partido en Marbella, el técnico señala que lo que le preocupa es el rendimiento de su equipo y que no sucedan cosas extrañas: «Espero que sea un partido normal y lo gane el que más lo merezca». Del rival teme a dos futbolistas que él ha tenido a sus órdenes en el Cartagena, como Chus Hevia o Indiano. «Tienen bandas rápidas, se arman bien en la línea de centrales e intentan asociarse de medio campo hacia delante», destacó.

En el plano defensivo, Monteagudo negó que tuviera en mente apostar por la defensa de tres centrales y dos laterales que utilizó como recurso a finales de la temporada pasada. «Mejías estuvo muy bien el otro día, Moisés tiene cosas diferentes. La idea inicial es jugar con dos centrales. El equipo generó ocasiones para ganar y no ganó porque no hubo acierto de cara a gol, pero el objetivo es volver a insistir», recalcó.

Cuestionado por los futbolistas que aún no han encontrado su sitio en el once titular, el técnico pide paciencia. En el caso de Alberto Aguilar y Dani Abalo, el manchego indica que su bajo rendimiento se debe a cuestiones físicas, pero en el caso de Gonzalo Poley manifiesta que no estuvo al nivel que le hubiera gustado cuando fue titular.

Por otra parte, dijo que el joven Kuki Zalazar tiene opciones de ser titular el domingo para cubrir la probable baja de Cristo Martín, a pesar de que el canterano del Málaga no jugó ni un minuto la última semana: «Puede jugar por su gol, por su calidad y por su fútbol. El que no va convocado un partido puede ser titular la semana siguiente», señaló.