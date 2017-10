Lluis Planagumá pone fin a la etapa de adaptación

Palomeque: "Necesitamos una victoria cuanto antes"

Se acabaron las excusas para Lluís Planagumá. El técnico del UCAM Murcia, después de siete jornadas ligueras y con la octava en ciernes, concluye el periodo de adaptación de su equipo a la competición con el encuentro que medirá mañana a los universitarios frente al Lorca Deportiva (17.30 horas, La Condomina).

El entrenador barcelonés declaró ayer en la rueda de prensa previa al partido que «para mí, esta jornada acaba el plazo para tomarle la medida a la competición». Por tanto, Planagumá eleva el listón de exigencia a los suyos, aunque confesó que «todavía no estamos al 100%, no somos fiables y estamos en ello». Buena muestra de ello son las dos últimas jornadas, con empate y derrota, respectivamente, ante dos recién ascendidos: Badajoz y Betis B.

No obstante, el entrenador del UCAM zanjó el tema afirmando que «hay un proceso claro de adaptación, poco a poco el grupo va entendiendo conceptos y creciendo». Ese proceso de aclimatación concluirá hoy con un nuevo duelo regional, en este caso ante el Lorca Deportiva de Manolo Palomeque: «A todo el mundo le gustaría que los derbis fueron al final, aunque nosotros los tenemos todos al principio». A su vez, se refirió al equipo blanquiazul como un club que «a medida que pase la temporada va a crecer, viene de cosechar un buen resultado en su último partido», en alusión al duelo que el Lorca empató frente a la UD Melilla. Asimismo, los lorquinistas aún no conocen la victoria tras siete jornadas de competición liguera.

Por último, Planagumá incidió en la irregularidad de resultados conseguidos por su equipo, ya que en La Condomina, el UCAM ha ganado, empatado y perdido un choque: «Creo que no jugamos más cómodos fuera de casa, cada partido se da de una forma concreta». Además, recordó que la enfermería «sigue vaciándose, estamos teniendo mini lesiones que nos condicionan», concluyó.

«No podemos perder los nervios»

El rival del UCAM será el Lorca Deportiva. Su técnico, Manolo Palomeque, llega a La Condomina con las bajas de dos de defensas titulares. El central Lulu y el lateral izquierdo Sergio Rodríguez tienen problemas musculares. El entrenador cartagenero, que no sabe lo que es ganar, decía ayer que «no podemos perder los nervios por los malos resultados, pero hemos trabajado bien a lo largo de la semana. El punto ante un gran equipo como el Melilla nos ha animado». Pese a las lesiones, indicaba que «ahora mismo hay efectivos suficientes para elaborar una convocatoria y un equipo de garantías. Ya tenemos disponible a Argachá y casi seguro podrá jugar».

«El UCAM es un gran rival, aunque en casa no le están saliendo bien las cosas. Intentaremos aprovechar la ansiedad que tendrán ellos por ganar en su campo. Nosotros vamos a salir a ganar, no nos queda otra. Las estadísticas están para romperlas y ganar al UCAM sería una victoria de prestigio. Pase lo que pase, mientras yo esté aquí, el equipo no va a bajar los brazos, jamás», decía Palomeque, para añadir que «necesitamos la primera victoria cuanto antes».