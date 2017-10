Ver a Messi, Suárez y Piqué en Nueva Condomina, una misión casi imposible

Los azulgranas aprovechan el hecho de enfrentarse a equipos de Segunda B para alinear a los suplentes y a jugadores del equipo filial

Habrá que esperar hasta unas horas antes del encuentro que el Real Murcia y el FC Barcelona disputen el martes 24 de octubre en Nueva Condomina para saber si Ernesto Valverde, a diferencia de sus antecesores en el cargo, cuenta con sus principales estrellas con vistas al choque que abrirá los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre murcianistas y azulgranas. Pero, echando la vista a temporadas anteriores, parece una misión casi imposible que los aficionados murcianos puedan disfrutar en directo de jugadores como Leo Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué. Ya lo decía Deseado Flores, consejero delegado de la entidad grana, unos días antes del sorteo, cuando afirmaba que prefería al Real Madrid. «Al abonado o al aficionado le puede hacer más ilusión ver a Ceballos, Asensio, Isco o Theo que a los jugadores del Barcelona B, que son los que vendrían y que no son tan atractivos».

El argentino, por ejemplo, no ha estado en el primer encuentro copero en los últimos diez años. Algo similar ocurre con el uruguayo, que desde que aterrizase en el Camp Nou en verano de 2014 nunca ha jugado la ida de dieciseisavos. A este dato hay que añadir que el '9' azulgrana podría pasar por el quirófano en unos días por un quiste en la rodilla, lo que ya descartaría completamente cualquier mínima posibilidad de que esté en Nueva Condomina. Gerard Piqué, otro de los nombres de actualidad, lleva ocho años sin vestirse de corto en el debut copero -participó en la ida frente al Benidorm en 2008-.

Independientemente del entrenador que se haya sentado en el banquillo azulgrana en los últimos años -Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino y Luis Enrique-, la historia se ha ido repitiendo temporada tras temporada.

En octubre de 2016, por ejemplo, el Barcelona viajó a Alicante para enfrentarse al Hércules con una convocatoria compuesta completamente por suplentes y canteranos. Paco Alcácer, Arda Turán, Alexis o Umtiti eran los más conocidos del once alineado por Luis Enrique. Un año antes, los aficionados del Villanovense no tuvieron mejor suerte. Masip, Douglas, Bartra, Vermaelen, Mathieu, Gumbao, Kaptoum, Sergi Samper, Adriano, Munir y Sandro fueron los elegidos para disputar ese partido de ida. En 2014, el once para jugar en Huesca estuvo formado por Ter Stegen, Douglas, Bartra, Mathieu, Adriano, Rakitic, Sergi Samper, Iniesta, Rafinha, Munir y Pedro.

Así ha ido sucediendo año tras año en las últimas diez temporadas. En 2013, el Barça visitó el Cartagonova y su equipo titular estuvo formado por Pinto, Adriano, Puyol, Bartra, Jordi Alba, Song, Busquets, Sergi Roberto, Pedro, Fábregas y Alexis.

La única esperanza que les queda a los aficionados murcianos es que Ernesto Valverde cambie la estrategia utilizada ahora por el club azulgrana, que, aprovechando que el rival es de Segunda B y que hay otro encuentro de vuelta, opta por iniciar la Copa del Rey con los suplentes y los jugadores del filial.

La normativa federativa también se lo permite. Y es que según el reglamento, los equipos pueden saltar al césped con solo siete jugadores del primera plantilla. Los otros cuatro puestos pueden ser ocupados por canteranos. Así, si Valverde mantiene la misma línea de las últimas temporadas, mientras Messi, Suárez, Iniesta o Piqué se quedarían en Barcelona descansando; Denis Suárez, Arda Turán, Rafinha, Deulofeu, Sergi Roberto, Digne y Alcácer podrían ser los protagonistas en Nueva Condomina.