El delantero Merentiel puede ser sancionado hasta con 3.000 euros

El delantero uruguayo del Lorca FC, Miguel Merentiel, será sancionado con hasta tres mil euros por mostrar un mensaje en la camiseta que llevaba debajo de la oficial, el pasado sábado. El citado futbolista fue autor del tercer tanto, el primero desde que es jugador del equipo lorquino. En la celebración se levantó la camiseta blanquiazul y mostró una blanca en cuyo frontal se podía leer «Cuve presente», en alusión al barrio de donde es natural, en su localidad uruguaya natal.

Merentiel, de veintiún años y cedido por el Peñarol, ha llegado al club lorquino de la mano del que fuera jugador del Real Murcia y Lorca, entre otros, James Cantero. En la mañana de ayer, el delantero compareció en rueda de prensa y dijo que «jamás olvidaré el primer gol con el Lorca, por lo que significó para mí y también por la sanción, ya que desconocia que podían sancionarme por ese mensaje, solo ponía el nombre de mi barrio, sin más. No volverá a pasar. En mi país no se sanciona por esto».

Nos faltan algunos puntos, ya que hemos hecho méritos para más. No quiero pensar en un número de goles para esta temporada. Soy feliz en el Lorca, estoy muy a gusto con los compañeros y con la afición. Tenemos que ir partido a partido. Si seguimos en esta línea no tendremos problemas para seguir en esta categoría tan bonita». «He comprobado que en España se juega mas al fútbol que en mi país. Allí es mas trabado y más aguerrido. Aquí se toca más el balón. Estoy para jugar donde me diga el entrenador».