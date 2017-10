Álvaro no arranca con buen pie

El jugador se ha perdido dos encuentros por lesión en las primeras siete jornadas y tan sólo ha jugado tres como titular

No se puede decir que lo de Álvaro González en el FC Cartagena haya sido caer de pie. El futbolista natural de Huelva y de 25 años de edad no está teniendo la regularidad que su entrenador y él podrían desear en este mes y medio de competición oficial que se lleva disputado.

El centrocampista, una de las incorporaciones de peso para esta pretemporada, se ha encontrado ahora con una sanción que le dejará en la cuneta para las dos siguientes jornadas. El futbolista fue expulsado el pasado domingo en el Cartagonova, en los últimos minutos de partido, y según dice el Comité de Competición se le aplica el artículo 123.2 del código disciplinario de la RFEF por: «Producirse de manera violenta siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas al margen del juego o estando el juego detenido». Según este artículo le pueden caer entre dos y tres encuentros, por lo que el Juez ha decidido aplicar la sanción mínima al jugador, quien, de esta manera, se pierde los compromisos ante el Marbella de este próximo domingo -a partir de las doce del mediodía- y contra el San Fernando, encuentro que se disputará el próximo 15 de octubre en el estadio Cartagonova.

Lo cierto es que Álvaro González debe ser una pieza fundamental en el sistema de Alberto Monteagudo, pero por una o por otra causa no ha terminado de coger el ritmo y en los siete enfrentamientos que se llevan disputados, apenas ha mostrado su calidad este jugador que tan buen rendimiento ofrecía el pasado año en el Villanovense y donde fue una de las piezas destacadas para que el conjunto extremeño lograra meterse en la fase por el ascenso.

En esta campaña ha jugado tan sólo tres partidos como titular -jornadas primera, segunda y cuarta-, pero en el partido ante el UCAM Murcia se lesionó, por lo que se tuvo que retirar en el minuto 35 de partido.

Los problemas musculares le impidieron participar en los siguientes compromisos, donde no estuvo ni convocado. Así, no jugó frente al Villanovense en casa ni contra el Mérida a domcilio y tuvo la oportunidad de ser convocado en el último encuentro, este pasado fin de semana, contra el Córdoba B. En este choque saltó en el minuto 57 de partido, pero antes de finalizar, el árbitro le enseñó la cartulina roja tras un forcejeo con un rival. En el acta, el colegiado dijo que Álvaro fue expulsado por: «Golpear a un contrario con el puño en el costado, estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado».

Así, tras siete jornadas, suma tan sólo 241minutos disputados.

Junto a Álvaro González, aún permanecerá sin poder jugar esta próxima jornada liguera Miguel Ángel Cordero, que sigue su proceso de recuperación de una lesión producida ante el Mérida.

Vuelven, por contra, el defensa central Moisés y el delantero Aketxe. Ambos se perdieron el último compromiso por ser expulsados por doble amarilla en tierras extremeñas en la jornada sexta.