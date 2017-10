Un UCAM sobre plano

El UCAM CB Murcia dibujó ayer los primeros bocetos del equipo que quiere llegar a ser, pero al que todavía le faltan definir los detalles. El conjunto murciano tiene que decidir, sin demorarse demasiado, el tipo de estructura que quiere construir. La base la tiene clara. Y en su estreno en la Liga Endesa este curso ante el Unicaja Málaga (64-74), por momentos, dejó buenas sensaciones del equipo rocoso que se preveía. Aunque, en la mayor parte de los cuarenta minutos también mostró que en algunas parcelas del juego todavía faltan colocar los andamios.

Cierto es que el UCAM se topó ayer ante un Unicaja que presentó en el Palacio con su inversión más ambiciosa de los últimos años. Pero la afición murciana esperaba mayor resistencia por parte de su equipo a la plantilla con la que el conjunto andaluz disputará esta temporada la Euroliga. Y eso que fue en defensa donde el equipo de Ibon Navarro, entrenador del UCAM, dejó los aspectos más positivos. Tan solo Jeff Brooks fue el interior del Unicaja que hizo verdadero daño por dentro, ya que Delía, Soko, Rojas y Tumba cerraron la zona para anular lo máximo posible a referencias como Augustine -quien volvió al Palacio tras vestir la camiseta del UCAM hace cinco temporadas- o Shermadini. Además, Ibon Navarro no pudo contar con Faverani, todavía recuperándose de su rodilla, ni con un Lukovic que venía renqueante tras sufrir un golpe en la misma articulación durante el último amistoso ante el Barcelona.

Sin embargo, fue en la faceta ofensiva donde el equipo universitario dejó más dudas. El cuadro murciano se bloqueó al inicio del encuentro con la presión alta ejercida por el Unicaja y en el ataque estático fue incapaz de sacar ventajas. Eso provocó que tuviera que recurrir al tiro exterior para poder finalizar las posesiones y en varios de estos lanzamientos también se topó con la mala suerte de un aro que más de una vez hizo la corbata a los intentos de los locales.

Clevin Hannah, quien fue el último en incorporarse a la pretemporada, deberá de hacer trabajo extra para tomar pronto las riendas en ataque y junto a Charlon Kloof poder diseñar las mejores coreografías que permitan enseñar las virtudes de la plantilla murciana. El base holandés fue el que saltó ayer de inicio para poner la intensidad necesaria tanto en ataque como en defensa. Pero en varias acciones tomó decisiones precipitadas que tan solo el paso de los partidos y la familiaridad con sus compañeros le ayudarán a templar su ímpetu para buscar más soluciones que superen a la defensa contraria.

Sadiel Rojas fue el jugador que anotó los primeros puntos de la temporada para el UCAM después de un inicio en el que las dos defensas se impusieron a los ataques. La entrada de Hannah en busca de mayor frescura no provocó el efecto deseado y cinco puntos consecutivos de Salin hicieron que Ibon Navarro tuviera que solicitar tiempo muerto (2-8). El equipo universitario reaccionó con dos canastas rápidas de Brad Oleson, pero Nedovic cortó la mejoría con un triple que se unió a otro anterior de Salin (6-14). El UCAM intentó cambiar el guión y buscó cerrar su defensa para salir rápido al contragolpe, pero no había manera. Todavía así, Álex Urtuasun no falló desde la línea de tres para cerrar el primer cuarto (11-17).

Nedovic volvió a poner más tierra de por medio para impedir que los murcianos recargaran su moral y por dentró encontró algún hueco junto a McCallum (13-24). Pero el UCAM se levantó de nuevo con los triples de Soko y Benite para sumar un parcial de 6-0 que permitía pensar a los aficionados en un arreón que pusiera en más apuros a los de Joan Plaza. No obstante, las pérdidas, que fueron constantes en ambos equipos, volvieron a lastrar a los universitarios a pesar de que Vítor Benite desatascó de nuevo a los suyos por fuera y mantuvo al UCAM en el partido (22-28). Y es que los de Ibon Navarro se merecieron algo más antes de cerrar la primera parte después de no poder rematar varios ataques y, cuando parecía que lo iban a hacer, el aro repelió varios lanzamientos cuando todo el mundo se apuraba para celebrar la canasta. El golpe fue todavía mayor cuando Brooks, con un triple sobre la bocina, cerró la primera mitad (24-33).

El UCAM saltó de nuevo a la pista del Palacio con la intención de recortar la distancia, pero eso le hizo abandonar lo que mejor estaba haciendo hasta ahora. El cuadro murciano se olvidó de la defensa y se metió en un intercambio de golpes que provocó que el Unicaja consiguiera su propósito (31-44). La fluidez del ataque mejoró, aunque no fue suficiente como para intimidar a su rival. Cuando parecía todo perdido apareció la mejor versión de un Ovie Soko que se empeñó en meter de nuevo en el encuentro al UCAM. El británico firmó dos mates tras dos recuperaciones a las que se unió también Charlon Kloof para obligar a Joan Plaza a pedir tiempo muerto (43-50). Pero lo que parecía ser la tormenta perfecta se quedó tan solo en un chubasco ligero. Un triple de Alberto Díaz y un alley oop de James Augustine cerraron el tercer cuarto con una ventaja cómoda para los visitantes (43-55).

El último cuarto se abrió con un triple de Lukovic y con Kloof marchándose al banquillo tras cometer su cuarta falta. Delía, desde la pintura, fue el encargado de recortar la distancia hasta los diez puntos (52-62). A cinco minutos del final al UCAM le siguió costando construir algún ataque sólido y eso fue lo que ayudó al Unicaja en la recta final. Los andaluces terminaron por rematar su partido, a pesar de un triple de Oleson (55-70). El escolta del UCAM fue el único en alcanzar los dos dígitos de anotación de su equipo y se empeó en maquillar el resultado. El Unicaja se llevó la primera victoria del curso en el Palacio de los Deportes y el UCAM, por su parte, tendrá que afilar sus garras en apenas dos días para visitar al Iberostar Tenerife el miércoles (64-74).