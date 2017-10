El Unicaja amarga el estreno del UCAM

El UCAM CB Murcia ha caído en el estreno de la temporada en la liga ACB (64-74). El conjunto universitario no pudo superar al Unicaja en el Palacio en un partido en el que el cuadro andaluz impuso su dominio tanto en la pintura como en el lanzamiento exterior. No obstante, el UCAM dejó muy buenas sensaciones en defensa y su falta de fluidez en ataque fue el mayor impedimento para no contemplar un desenlace más igualado.

En los primeros compases del encuentro las defensas se impusieron a los ataques. La presión alta del Unicaja bloqueó a los jugadores del conjunto y fue Sadiel Rojas quien consiguió anotar para los locales tras las canastas de Brooks y Augustine desde el tiro libre (2-3). El Unicaja fue imponiendo su ritmo en la pista del Palacio y Salin, al contragolpe y más tarde con un triple, obligó a Ibon Navarro, técnico universitario, a solicitar tiempo muerto (2-8). Con las rotaciones el UCAM mantuvo su seguridad atrás, provocando el esfuerzo del cuadro andaluz para anotar, pero Nedovic anotó un triple muy complicado al que respondió Urtasun (11-17).

En el segundo cuarto se mantuvo prácticamente la misma tónica. El equipo murciano mantenía sus buenas defensas ante el poderío ofensivo del Unicaja, aunque en ataque se mostró mucho mejor (19-28). El UCAM consiguió recortar el marcador y acercarse a su rival gracias al acierto exterior de Benite, sin embargo, todavía podía haber puesto en más problemas a los andaluces si el aro no se hubiese convertido en el peor enemigo del UCAM. Varios lanzamientos liberados, e incluso alguna que otra bandeja, se salieron cuando todos los aficionados estaban cantando la canasta y un triple sobre la bocina del descanso de Brooks mandó a los dos equipos a los vestuarios en una primera parte en la que UCAM mereció algo más (24-33).

El inicio de la segunda mitad cambió respecto a lo que se había visto sobre la pista en los anteriores veinte minutos. El intercambio de canastas entre ambos equipos fue mayor, pero en esa faceta salió ganando el Unicaja. Nedovic, con un triple, y después con un alley oop para Milosavje puso más tierra de por medio junto a un Brooks que hizo daño en la pintura (31-46). Sin embargo, cuando todo el mundo daba por muerto al UCAM, apareció un Ovie Soko que nunca se dio por vencido y junto a Kloof, en dos recuperaciones, apretaron de nuevo el marcador (43-50). Aunque esto despertó al equipo de Joan Plaza, entrenador del cuadro andaluz, que logró encarar el desenlace con ventaja (43-55).

El último cuarto se abrió con un triple de Lukovic y con Kloof marchándose al banquillo tras cometer su cuarta falta. Delía, desde la pintura, fue el encargado de recortar la distancia hasta los diez puntos (52-62). A cinco minutos del final el UCAM estaba dispuesto a recortar más el marcador, pero le constaba construir en ataque. Fue entonces cuando el Unciaja terminó por rematar su partido, a pesar de un triple de Oleson (55-70). El escolta del UCAM, el primero en llegar a los dos dígitos de anotación de su equipo, siguió empeñado en maquillar el resultado pero fue el Unicaja el que se llevó la primera victoria del curso (64-74).