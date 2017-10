Otra pelea por la credibilidad

Tras la fiesta de haber quedado emparejados con el FC Barcelona para la siguiente ronda de la Copa del Rey, el Real Murcia vuelve esta tarde a la dura realidad, a un campeonato de Liga en el que los pupilos de Manolo Sanlúcar solo han sido capaces de ganar un partido en las seis jornadas que se han disputado en Segunda B. La visita a Nueva Condomina del Mérida que dirige el exgrana Medhi Nafti desde el banquillo se ha convertido en una auténtica prueba por ganar algo de credibilidad, después de un inicio del campeonato que nadie esperaba tras confeccionar una plantilla a golpe de talonario.

Manolo Sanlúcar no tiene bajas en principio para esta tarde y no se trata de una tarde cualquiera, ya que tras haber recibido públicamente un ultimátum por parte del director deportivo, Deseado Flores, el preparador grana deberá apostar por un once que le ofrezca las garantías suficientes como para seguir manteniendo el puesto de trabajo, ya que la directiva grana anda nerviosa hace ya un par de semanas y solo la alegría de haber llegado a una ronda apetitosa en el torneo copero han frenado el malestar de unos dirigentes que ya han manifestado que la taquilla contra el equipo de Ernesto Valverde podría ser clave a la hora de reforzar al equipo en el mercado de invierno. Es por eso que no solo Sanlúcar corre peligro por la necesidad de encadenar varias victorias seguidas, ya que el modus operandi de los nuevos dirigentes granas también contempla una serie de refuerzos invernales que, en este caso, poco afectarán al entrenador que dirija al equipo desde el banquillo, ya que la llegada de caras nuevas provocaría salidas de manera inmediata. Por este motivo el choque de esta tarde ante el Mérida no es solo para juzgar a Manolo Sanlúcar como director de la orquesta, sino también como prueba para unos jugadores que, en su mayoría, no están respondiendo sobre el campo a lo que dice en sus trayectorias como profesionales.

El Murcia de Sanlúcar es un equipo con unas debilidades defensivas derivadas de una mala planificación en la plantilla que ha provocado que, salvo un rival, todos los que han pasado por Nueva Condomina hayan celebrado como mínimo un tanto. Y se trata de un defecto que conoce bien un Mérida que también llega con su guerra particular al coliseo grana, la de conseguir ofrecer las mismas prestaciones que cuando juegan como locales. Por lo tanto el Murcia tendrá enfrente un equipo que sabe que el paso de lo minutos les conviene sin ningún tipo de dudas y otro que tiene urgencias y no puede fallar.