Sanlúcar: «Ante el Mérida ojalá tengamos la pausa que nos falta y desaparezca la ansiedad»

El técnico grana ve clave que «no le demos facilidades al rival y que no tengamos pérdidas que nos están costando caras»

Manolo Sanlúcar, el entrenador del Real Murcia, sabe que ahora es el momento perfecto de la temporada para remontar el vuelo y que, tras el premio que quedar emparejado con el Barcelona en la Copa del Rey, se pueda arreglar con tiempo el penoso inicio liguero de un equipo confeccionado para pensar en el ascenso y que tras seis jornadas celebradas solo tiene seis puntos en su casillero de dieciocho que se han disputado. «Después del empate en Villanueva el equipo estaba muy triste porque sabíamos de la importancia de ganar, pero en la segunda mitad incluso estuvimos cerca de poder llevarnos una alegría y ojalá ante el Mérida encontremos esa pausa que tanta falta nos hace antes para que desaparezca esa ansiedad que tenemos desde que arrancó el campeonato», dijo un preparador grana que, con todos los jugadores disponibles, mañana ante el Mérida tendrá que confeccionar un once de garantías ante un adversario que llega en una dinámica mejor que la de los granas.

Mañana contra el Mérida el once titular del Real Murcia seguro que cuenta con alguna sorpresa que nadie espera, como fue la titularidad del joven Juanma Bravo en el choque de hace una jornada en tierras extremeñas: «Al margen de cada jugador y su trabajo, nos movemos por otras cuestiones a la hora de tomar decisiones, ya que los estados de forma también pueden ser claves en un equipo como el nuestro. Tener a todo el mundo disponible es importante para mí, pero hay alguno que tiene molestias y no está clara su participación, aunque prefiero no dar detalles para no darle pistas a nadie».

Sanlúcar no tiene bajas, al menos confirmadas, y recupera al lateral derecho Fede Vega, quien ha tenido que parar tres semanas tras una lesión muscular, un contratiempo que también ha provocado ciertos movimientos en la defensa grana que no le han sentado bien a la retaguardia murcianista. «Fede Vega ya estaba para haber jugado la última jornada, pero preferimos todos no arriesgar pensando en que todavía queda mucha competición y que las prisas no son buenas», desveló el máximo responsable del banquillo murcianista en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación.

«Tener varios días seguidos de descanso le ha venido muy bien al equipo y ahora solo estamos centrados al cien por cien en la Liga, necesitamos sumar de tres en tres y llegar bien a la recta final del campeonato para luchar por el primer puesto, que es nuestro objetivo y lo que perseguimos todos», añadió un técnico que ya ha sido cuestionado públicamente por algunos directivos tras los malos resultados del inicio liguero y un entrenador que necesita que sus jugadores den un paso al frente si no quieren provocar que el clima de inestabilidad pueda verse incluso aumentado.