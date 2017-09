Sadiel Rojas promete diversión

«Somos un equipo muy físico, se verán más mates y más tapones», dice el jugador

Es muy difícil no querer a Sadiel Rojas. La simpatía y la bondad del jugador del UCAM CB Murcia no solo ha conquistado al Palacio de los Deportes en los últimos años, sino que también ha apasionado a toda una ciudad. Tanto que durante su estancia aquí ya ha cogido hábitos típicos de la Región, además de ser un amante confeso de los paparajotes. «Perdonad por mi español, es mitad murciano mitad americano», bromeó ayer durante los primeros minutos del vídeochat que realizó ayer en La Opinión respondiendo a las preguntas de los lectores.

El alero, nacido en Kansas, es un enamorado del club, de Murcia y de todos sus aficionados. Esa es una de las principales razones que le convertirán, dentro de muy poco, en el jugador extranjero con más partidos visitendo la camiseta del equipo murciano y que le han llevado a sumar su cuarta temporada consecutiva en la plantilla. Superará el registro de su amigo Nemanja Radovic, quien este verano firmó por el Obradoiro y que es prácticamente como un hermano para Rojas. «Radovic es uno de mis mejores amigos, he pasado mucho tiempo con él en casa, en la ciudad en los hoteles... y ahora ha llegado Lukovic, que también es amigo de Nemanja, y me llevo muy bien con él también», desveló el jugador.

Aunque también confesó que su compañero de bromas en el vestuario es el norteamericano Brad Oleson, que ha llegado este verano procedente desde el Barcelona Lassa. En lo que hizo especial hincapié el alero, durante el vídeochat que mantuvo en la redacción de este diario, fue en que los aficionados esta temporada se van a divertir. «Tenemos un equipo muy físico, este año habrán más mates, más tapones... más espectáculo y estoy muy contento por comenzar», afirmó Rojas a dos días de inaugurar un nuevo curso (domingo, 12.30 horas) ante el Unicaja de Málaga en el Palacio de los Deportes.

El norteamericano se mostró ambicioso. Quiere disputar la Copa del Rey, los play off por el título de la liga ACB y llegar lo más lejos posible en la Basketball Champions League. «Lo quiero todo, no me conformo con un objetivo. Siempre quiero llegar lo más lejos posible y este año hay muchos jugadores que piensan lo mismo. Esa es la clave, muchos lo creen y estoy encantado de tener a tantos guerreros a mi lado», aseguró entre risas el jugador del UCAM y, ante la pregunta de un aficionado en la que hacía referencia a la competencia que tendrá esta temporada en la plantilla dijo que todo el trabajo que hace «es para el equipo, no me importa jugar más o menos minutos porque voy a darlo todo en la defensa y en el rebote».

También confirmó que sigue con su proyecto 'Guerrero de Rojas', donde ayuda a integrar en la sociedad a niños sin recursos a través del baloncesto. «Los miércoles y los jueves entreno con ellos en Molina de Segura y es un gran proyecto tanto para los niños como para la ciudad», afirmó y reconoció ser un usuario habitual en las redes sociales, donde prefiere Instagram pero utiliza más Twitter durante la temporada para estar en contacto con los aficionados del equipo universitario. En ellas cuelga numerosas fotos de su perro, Romeo, que es el punto débil de Sadiel. «Se llama Romeo, por el cantante de bachata Romeo Santos. Por primera vez no está conmigo aquí, está en Estados Unidos con mi madre, pero en unas semanas vendrá. Él prefiere vivir en Murcia, está más tranquilo», reveló.

Además, también se confesó como un fan de los Angeles Lakers, de la NBA, por Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, y descubrió uno de los secretos de las barbacoas en su casa: «Siempre cocino y lo que más comen los jugadores son los chorizos», dijo.