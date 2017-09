Urtasun: «Hay que ganar en casa a cualquiera para tener un buen año»

Ocupará la plaza del lesionado Antelo

Álex Urtasun fue el último jugador en incorporarse a la plantilla del UCAM CB Murcia este verano, pero su papel será uno de los más importantes del curso. Y es que, el fichaje del escolta, que también puede desempeñar el rol de alero, equilibró de nuevo el plantel que dirigirá el entrenador Ibon Navarro después de la grave lesión que sufrió José Ángel Antelo en el primer amistoso de pretemporada.

El capitán universitario estará de baja unos seis meses, aproximadamente, tras romperse el tendón de Aquiles y el club acudió el mercado para cerrar el equipo con la experiencia y la calidad del jugador navarro, quien ha realizado gran parte de la pretemporada con el resto de sus compañeros. El domingo, a las 12.30 horas, el UCAM inaugurará en el Palacio de los Deportes un nuevo curso ante el Unicaja de Málaga, donde Urtasun confía en arrancar con buen pie. «Si queremos tener una temporada positiva será importante ganar en casa ante casi cualquier rival. Tenemos que hacernos fuertes en casa y ayudarnos de la presión de la afición, porque cuando he venido a jugar a Murcia como visitante siempre he sufrido, y con ese plus de intensidad debemos tratar de ganar los partidos», dijo ayer el jugador en su presentación.

«En general es importante empezar bien para tener buenas sensaciones y arrancar con una dinámica positiva, porque luego salir de resultados negativos es muy complicado», añadió el exterior navarro. Urtasun, que ha firmado por una temporada, aseguró que está «muy contento» con sus primeras semanas en el club y no descarta poder prolongar su estancia después de pasar por varios equipos de la liga ACB. «No me importaría seguir muchos años en un club, para un jugador es una situación perfecta. Deportivamente el UCAM es un sitio ideal para continuar mi carrera», dijo ayer después de que la pasada temporada disputase la liga francesa en las filas del Nancy.

Sobre su papel en el equipo, en el que alternará las posiciones de escolta y de alero como ha ocurrido en los amistosos de pretemporada, añadió que el conjunto universitario cuenta con «una plantilla muy bien hecha» y «muy compensada», por lo que todos se repartirán el trabajo. «Creo que los cuatro aleros vamos a jugar en todas las posiciones. Dependerá también del rival que tengamos enfrente y de las defensas que tengamos preparadas», concluyó.



Sadiel Rojas visita hoy La Opinión

Por otro lado, el alero Sadiel Rojas realizará un vídeochat esta tarde (16.45 horas) en La Opinión, donde responderá a las preguntas de los aficionados.