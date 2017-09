El nuevo amor de Pedro es de Beniaján

Pedro Rodríguez, exjugador del Barcelona y actual delantero del Chelsa, fue pillado besando y paseando por las calles de Londres con una joven rubia, que es su nuevo amor, según el diario sensacionalista The Sun. El nuevo amor del futbolista de la selección española es una murciana llamada Patricia Magaña, de 26 años de edad, natural de Beniaján, ha sido azafata y trabaja como maitre en un restaurante de lujo. Ambos estuvieron hace poco más de un mes en Murcia.





Pedro has been spotted enjoying a walk through London with his new girlfriend pic.twitter.com/nQITDZHfki