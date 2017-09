El Real Murcia, abonado a la mediocridad

El Real Murcia sólo pudo empatar ante el Villanovense y sigue sin levantar cabeza. Con sólo seis puntos en su haber después de seis jornadas y a siete de la cuarta plaza, el equipo murciano volvió a dejar una desalentadora impresión. Y aún pudo haber sido peor de no ser porque Biel Ribas detuvo un penalti que pudiera haber certificado la derrota del equipo murcianista. Las malas sensaciones no abandonaron a un conjunto grana que sigue dando tumbos y que no da todavía la medida de sus posibilidades.

La necesidad de ganar llevó a Manolo Sanlúcar a dar la vuelta a su alineación. El andaluz premiaba a los futbolistas que el miércoles ganaban en Copa del Rey, y de inicio saltaron al terreno de juego David Mateos y Xiscu en defensa, así como Juanma y Fran Carnicer en el centro del campo. La delantera siguió siendo para Víctor Curto, que se ha convertido en el salvador del Murcia, y Pedro Martín.

Salió apretando el Villanovense, algo con lo que ya contaba el equipo murcianista, que bien ordenado atrás buscaba la velocidad para sorprender en las contras al equipo extremeño. Víctor Curto registró el primer remate de los murcianos mientras en el equipo verde era Dieguito el que lanzaba un serio aviso con un disparo cercano a la escuadra. Después sería Arroyo el que dirigía de nuevo la pelota cerca de un palo mientras el Murcia no encontraba vías de salida.

Y mientras el equipo de Manolo Sanlúcar reculaba sin poder responder al mejor juego de los locales, llegaba el primer gol por parte de Annunziata, un mazazo que ponía a los granas en una situación incómoda. El tanto vino precedido de un error de David Mateos -debutaba como titular en liga- que dejó solo al jugador del Villanovense, muy eficaz y preciosista en la definición con una espectacular vaselina.

El gol estimuló a los locales a la vez que creaba dudas en el Real Murcia, que tenía que dar ahora un paso adelante para avanzar metros y acercarse al área extremeña de forma más directa y continuada. Una jugada brillante de Carnicer no encontró a Curto, que se quedó sin poder rematar al interceptar el pase un defensor local. Después lo intentaría Orfila con un disparo lejano, que tampoco encontró puerta. Pero el Murcia no terminó de encontrar el juego adecuado para desarbolar a su rival y cerró así una primera parte decepcionante en la que tan malo fue el resultado como su juego.

Tras el descanso, el guión del partido no pudo ser peor para los visitantes, con penalti a favor del Villanovense en la primera acción ofensiva de estos. Fue un derribo sobre Annunziata que ejecutó Curro desde los once metros. Pero surgió entonces un formidable Biel Ribas para intuir y repeler el disparo y evitar males mayores.

El Murcia pareció concienciarse del grave momento por el que había pasado y se fue a por el empate con más determinación. Lo tuvo Curto en la oportunidad más clara del equipo grana, pero el balón volvió a irse fuera. Jordan había salido por Juanma para buscar más chispa. Pero el Murcia seguía sin mejorar, con un juego plano y sin desmarques. Afortunadamente, Victor Curto, que lo había estado buscando y había estado siendo el jugador más incisivo, encontró el gol y puso un empate que metía de nuevo al Murcia en el partido.

Los de Sanlúcar se fueron a por el segundo aprovechando que el Villanovense había rebajado su intensidad.El Murcia era ahora el que llevaba la iniciativa y en una de sus acciones de ataque pudo haber un penalti sobre Curto. El jugador grana lo protestó airadamente. Sanlúcar quemaba su último cartucho en la recta final cambiando defensa por otro defensa. Salía Mateos y entraba Ortiz. Sin embargo, al equipo verde aún le quedaba resuello y Biel Ribas evitó el segundo después de un intencionado remate de Carlitos.

El guardameta balear fue el salvador de un Murcia que tuvo en él y a Victor Curto a sus baluartes. El delantero tortosino fue el jugador de campo que se mostró más activo pero estuvo poco y mal acompañado y pese a su empeño en solitario no pudo hacer más. Del resto, muy poca cosa, salvo algunas acciones de Carnicer, que fue quien más intentó conectar con el delantero catalán. Estaba e l partido con mucha electricidad y se provocó un cortocircuito con un más que posible penalti sobre Abel que provocó las airadas protestas de Sanlúcar, expulsado por el colegiado. No hubo tiempo para más y el Murcia no volvió a generar peligro ante Joaquín.

Con este empate, los granas alargan su mal inicio liguero en el que solo han sumado seis puntos de dieciocho posibles. Además, encadenan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria -empates en Melilla y Villanueva, y derrota en Nueva Condomina frente al UCAM Murcia. Pese a las expectativas, los de Sanlúcar ocupan el puesto decimotercero en la clasificación.