El UCAM busca la tranquilidad en los puestos de privilegio

Carlos Moreno y Urko Arroyo se quedan fuera por molestias

Después de la tormenta y de un periodo de veinte días plagado de duelos regionales, el UCAM Murcia CF afronta su vuelta a la calma con lo que se antoja como un duelo plácido. Esta tarde, a partir de las 17.30 horas en La Condomina, la escuadra universitaria recibe al recién ascendido Badajoz, un rival incómodo que aún no sabe lo que es ganar este curso y que cuenta con tres importantes bajas para el encuentro.

Es sabedor el UCAM de que tiene ante sí una gran oportunidad para seguir instalado en los puestos de privilegio, una zona de confort en la que se mantiene desde la primera jornada de Liga gracias a los cuatro triunfos en cinco jornadas disputadas. No obstante, el vaivén de sensaciones experimentadas por el equipo de Lluís Planagumá vuelve a asentarse en la tranquilidad, después de perder en casa ante el Cartagena pero tras cosechar un triunfo de prestigio en Nueva Condomina.

El conjunto universitario se mantiene por ahora como el mejor de los equipos llamados a pelear por los puestos de play off a final de curso, e incluso por el liderato, aunque a día de hoy, aún se encuentra por detrás de rivales que han arrancado con mucha fuerza, como son los sorprendentes Écija y Granada B. Sin embargo, una de las premisas indudables de la Segunda División B es que si se quiere luchar por los mejores objetivos, sumar de tres en tres como local se convierte en un claro deber. Tras ganar sufridamente a Las Palmas Atlético, y caer frente al Cartagena, el UCAM necesita convertir La Condomina en un bastión sobre el que sustentar una gran temporada.

En lo referente al plano deportivo, el técnico Lluís Planagumá no podrá contar con el centrocampista Matheus Santana, lesionado el pasado jueves durante la sesión de entrenamiento. El jugador brasileño ha sido tumbado por una rotura de fibras en el recto anterior del cuádriceps, un contratiempo que le mantendrá lejos de los terrenos de juego durante, mínimo, un mes. Tampoco lo podrá hacer con Urko Arroyo y el lateral derecho Carlos Moreno, quienes ayer se cayeron de la convocatoria por unas molestias físicas. Por su parte, el Badajoz afronta la jornada muy necesitado de puntos, ya que el equipo dirigido por Juan Marrero aún no conoce la victoria en este arranque liguero. Tras tres empates sumados, junto con dos derrotas, este conjunto recién ascendido desde Tercera implora una victoria que podría haber merecido en compromisos anteriores. El equipo blanquinegro, que ha compuesto un bloque ambicioso para no sufrir esta temporada y conseguir la permanencia con seguridad, está sufriendo diversos reveses por culpa de las lesiones.