La ineficacia penaliza al Lorca

Un remate de Rubén García al filo del descanso da la victoria al cuadro asturiano

El Lorca FC volvió a jugar como nunca y perdió como siempre. El conjunto lorquino cayó ante el Sporting de Gijón en un encuentro en el que jugó mejor, tuvo la posesión del balón y controló el choque pero fue incapaz de perforar la portería contraria y esta derrota puede aflorar los nervios en los dirigentes lorquinistas. Xu Genbao, el presidente, está en China, pero no se descarta nada. La paciencia del máximo mandatario tiene un límite.

El técnico lorquinista, Curro Torres confió en diez de los jugadores que empataron ante el Reus. Aunque, la principal novedad, estuvo en la punta de ataque donde volvió al once Manel en lugar de Merentiel.Otra vez, y van unas cuantas, ni uno ni otro aporta nada en el capítulo goleador. El equipo lorquino fue fiel a su estilo y empezó controlando el partido, siendo mejor que el Sporting. Tuvo más el balón, jugó con descaro y llegó más veces al área que su rival, pero otra vez los jugadores fueron muy ingenenuos en los últimos metros.

Hacen buen fútbol, juegan con criterio, son elogiados por todos, pero no hacen daño. Y eso está pasando factura. El Lorca FC fue mejor que el Sporting en la primera parte. Y eso que saltaron algo asustados pero a medida que pasaban los minutos, los jóvenes jugadores lorquinistas se dieron cuenta de que podían hacer algo importante y no solo tutearon a los locales, si no que merecieron algo más.

Torres se empeña en seguir confiando en algunos de sus jugadores, aunque alguno de ellos deja mucho que desear como es el caso de Nando, quien llegó con la vitola de hombre importante y por el momento su aportación es casi nula.

No se entiende demasiado que el técnico del Lorca FC se empeñe en jugar con hombres que lo hacen bien hasta la línea de tres cuartos, donde se les apaga la luz. No introduce alternativas. De poco sirve que la afición local muestre su descontento, incluso que al final pidan la hora con insistencia, si el resultado no acompaña por la bisoñez de los lorquinos.

El Lorca FC fue intenso, aunque la primera ocasión fue para el Sporting. En el minuto veintidós el colegiado anuló un gol a Stefah por fuera de juego y ocho minutos después Nando no fue capaz de aprovechar una gran oportunidad a la media hora de juego en la que, con la portería a placer, envió el balón fuera. Antes del descanso el local Álex Pérez cabeceó al larguero a la salida de un corner y cuando restaban tres minutos para el intermedio llegó el gol del Sporting. En una acción aislada del equipo local,Dorronsoro derribó a Stefaf. El penalti lo lanzó el excartagnerista Carmona, pero el tiro lo repelió el meta visitante y iguió la jugada hasta que Rubén García remató de cabeza al fondo de la red. No fue merecido, ya que el equipo lorquino estaba siendo mejor.

Con esa desventaja se llegó al descanso y en la segunda parte el Lorca FC también fue mejor que su rival. Pero no tuvo las ideas claras en los metros finales, como hasta ahora. Un disparo de Manel lo repelió Mariño en el minuto cincuenta y poco después ocurrió lo mismo con Ojeda.

Nando quería, pero no podía. A Eugeni hay que exigirle más, ya que participa poco, Manel o Merentiel son uno menos, Ojeda todo corazón pero nada de nada. Por lo que al final, muchos elogios por el buen juego. Pero de eso ni se come ni se vive. Noguera es diferente,pero no aporta cuando sale. Y Carlos Martínez, esperando a que Torres confie en él. Tropi deja mucho que desear y con esto, el más mínimo acercamiento del rival supone una derrota.

El Sporting acabó pidiendo la hora, ya que el equipo lorquino fue mejor pero de poco sirve. Los de Curro Torres son alegres pero muy bisoños. La derrota le aboca a ocupar uno de los lugares del fondo de la clasificación al término de la jornada.