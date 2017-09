El Villanovense se adelanta al Real Murcia

El Real Murcia sale de inicio Biel Ribas, Juanra, Xiscu, Orfila, Mateos, David Sánchez, Elady, Juanma, Fran Carnicer, Pedro, Víctor Curto

El Real Murcia ha comenzado con mal pie su partido en el campo del Villanovense. Un error del central David Mateos en el minuto 20 ha permitido que el visitante Xavi, con una vaselina, supere a Biel Ribas y ponga el 1-0 en el marcador. A los murcianistas, que hoy presentan varios cambios en el once titular, les tocará remontar para no seguir agravando su mal inicio liguero.

Nadie se hubiera imaginado hace un mes que el Real Murcia llegaría a la sexta jornada del curso con la necesidad con la que saltará esta tarde (18.00 horas) al Romero Cuerda. El conjunto grana visita al Villanovense con la obligación conseguir un triunfo que le permita coger el camino de la regularidad para empezar a asomar la cabeza en la parte alta de la clasificación. Las malas sensaciones en cuanto a juego que dejó el equipo murciano en las dos primeras salidas del curso -frente al Recreativo y al Melilla- y las dos derrotas en la Nueva Condomina -ante el Écija y el UCAM- hacen que los hombres de Manolo Sanlúcar afronten el encuentro prácticamente como si de una final se tratase por la fuerte apuesta marcada desde el club durante todo el verano.

Un partido para el que el entrenador grana podría variar su esquema respecto a las últimas semanas, ya que avisó en la previa del choque que no se guardará nada una vez conseguido el pase a los dieciseisavos de la Copa del Rey donde se espera que la suerte empareje a los granas con uno de los 'grandes' de Primera División. Y es que Sanlúcar, que regresa a la que fue su casa la última temporada y media donde consiguió alcanzar el play off de ascenso con el cuadro extremeño, es consciente de que un resultado negativo le podría costar el puesto después de que una parte de la afición le despidiera con algunos pitos tras caer en el derbi ante el UCAM. La entrada el canterano Juanma Bravo en la medular parece que será una de las novedades en el once después del descaro y el buen criterio del joven jugador en sus actuaciones en Copa en una línea donde los granas no se han mostrado sólidos en estas primeras cinco jornadas.

La fragilidad defensiva también es una de las asignaturas pendientes a estas alturas del campeonato, por lo que David Mateos tiene todas las papeletas para liderar el centro de la zaga y debutar en liga. Unas molestias físicas retrasaron el estreno del madrileño en Segunda B con la camiseta murcianista y esta tarde llegará su momento. Además, el extremo Xiscu Martínez también parece que volverá a ser el dueño del costado izquierdo después de que David Forniés se quedase fuera de la convocatoria junto al otro lateral Fede Vega y Nadjib. El extremo Santi Jara también será baja obligada tras ser expulsado en el duelo ante el UCAM.

El Villanovense, por su parte, afronta el duelo después de rascar cuatro puntos ante el Jumilla (2-0) y el FC Cartagena (0-0) después de un inicio irregular. El técnico Iván Ania contará con todos sus efectivos para el encuentro en el que tratarán de seguir manteniendo su portería a cero.