Eseverri amarga el estreno

El meta Asier evita todos los intentos de los locales por remontar

Que los duelos entre ElPozo Murcia y el Osasuna Magna siempre están marcados por la intensidad y la fortaleza con la que se disputa cada posesión no es decir nada nuevo. Pero ayer, por si a alguien se le había olvidado, ambos equipos volvieron a ofrecer un partido marcado por el físico y donde la fe mostrada por los navarros acabó siendo lo que desequilibró la balanza. Eso, y un Eseverri que a sus 40 años apareció en el tramo decisivo para amargar el estreno de la temporada en liga del Palacio de los Deportes. Suyos fueron los dos tantos en la segunda mitad que dejaron prácticamente noqueados a los hombres de Duda y que confirmaron el asalto al pabellón murciano.

ElPozo se topó con el muro que levantó Asier en su portería. El meta del Magna detuvo todas las oportunidades de los locales, aunque es cierto que también faltó algo de frescura en la faceta ofensiva. Los canteranos de ElPozo volvieron a cumplir notablemente ante las ausencias de Andresito o Fernan y el meta Fede también firmó una fantástica actuación tras conocerse hace unos días que Fabio estará un mes de baja. No obstante, eso no fue suficiente. Conforme avanzaron los minutos el plan del Osasuna Magna comenzó a hacerse realidad y los navarros escribieron cada línea del guión que necesitaban para hacerse con los tres puntos.

Y eso que el conjunto murciano impuso su dominio por momentos en la primera mitad. Cuando ElPozo conseguía superar la primera línea de presión del Magna, no había otro objetivo que llevar el balón hasta la portería contraria. Pero no hubo forma. Miguelín y Elías fueron los primeros en intentar superar el marco de Asier, pero todos sus intentos no tuvieron el efecto deseado. La presión de los de Imanol Arregui, técnico visitante, dificultó durante unos instantes la salida de balón del ElPozo y, en una contra, Araça contó con la ocasión más clara hasta ese momento. Una buena triangulación de los navarros dejó al cierre solo en el segundo palo, pero su disparo apurado se marchó fuera. ElPozo contestó rápidamente y, con otra buena combinación, el ciezano Álex intentó batir por alto a Asier sin fortuna. La grada también fue consciente de que el partido iba a ser complicado al comprobar el 0-0 en el ecuador del primer tiempo e intentó empujar a los suyos. Pero, cuando mejor pintaban las cosas para el ElPozo, cuando comenzaba a acumular llegadas y a encerrar a su rival, llegó el primer mazazo de la tarde. Una contra del conjunto navarro fue finalizada por el cierre Víctor en el segundo palo a dos minutos del descanso. Pito y Miguelín intentaron recortar distancias, pero el 0-1 fue el resultado con el que finalizó un primer tiempo en el que el portero Fede también firmó paradas de nivel.

Matteus tuvo en su poder el empate nada más comenzar la segunda mitad en una contra liderada por Álex que dejó al cierre ante la portería vacía, pero su disparo desde el suelo se marchó fuera. Los de Duda se levantaron del fallo y poco a poco apretaron todavía más en ataque. Araça avisó de nuevo a los locales con una ocasión y Asier despejó un latigazo muy peligroso de Pito. Sin embargo, al igual que en la primera mitad, el segundo golpe del Osasuna Magna llegó cuando mejores sensaciones estaba dejando ElPozo sobre el parqué y apareció Eseverri para cazar un balón en largo desde la banda derecha y superar a Fede con un toque sutil que complicaba las cosas en el Palacio a ocho minutos del final (0-2). Aunque el cierre no había dicho su última palabra.

En los primeros compases con portero jugador de los de Duda, cazó el balón en un error y desde su propio campo hizo el 0-3 a cinco del final. Un jarro de agua fría en el que ElPozo tuvo el temple y la paciencia para seguir atacando en el cinco para cuatro. Pero fue cuando Asier dejó las mejores paradas de la tarde hasta que Marinovic consiguió recortar distancias (1-3). No hubo tiempo para más y el Osasuna Magna le robó la primera sonrisa a ElPozo en el Palacio.