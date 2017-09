Sanlúcar dobla su apuesta

El central David Mateos tiene todas las papeletas para liderar la defensa

En el Real Murcia se instauró el estado de alerta desde la noche del pasado sábado. La derrota ante el UCAM Murcia CF en la Nueva Condomina (1-2) hizo saltar todas las alarmas al confirmar el mal inicio de curso del conjunto grana. El equipo murciano tan solo ha sido capaz de sacar un tercio de los puntos que se han puesto en juego hasta la fecha (5 de 15) y eso ha provocado que no solo se encuentre lejos de la primera posición, sino también de los puestos que dan acceso al play off de ascenso a Segunda División.

En la atmósfera que rodea a Manolo Sanlúcar, entrenador grana, no se respira tranquilidad. Las miradas están puestas en el técnico andaluz y todo lo que no sea ganar mañana ante el Villanovense (18.00 horas) podría costarle el puesto. «Si de aquí hacia atrás dividíamos el equipo pensando en la importancia de las dos competiciones (Copa y Liga), ahora no nos vamos a guardar nada y pondremos a los que creamos más oportunos para empezar a ganar porque tenemos la urgencia de tirar hacia arriba y de sumar de tres en tres de forma regular», afirmó ayer Manolo Sanlúcar, consciente de la necesidad con la que llega el Murcia a la sexta jornada del grupo IV de Segunda B.

La paciencia de los dirigentes del club grana roza el límite y, tal y como han demostrado este verano, no les temblará el pulso ni la cartera a la hora de tomar decisiones si el equipo no consigue enderezar el rumbo en las próximas semanas. Y es que, si en la temporada pasada el Murcia tardó casi diez jornadas en lograr una victoria como visitante, las sensaciones con las que llega a su tercera salida este curso no invitan a pensar que el triunfo está cerca. Los empates cosechados ante el Recreativo y el Melilla lejos de Nueva Condomina no dejaron buen sabor de boca por lo mostrado sobre el césped durante esos 180 minutos, sobre todo por una línea defensiva que no manifiesta una mejoría. Por eso, el central David Mateos, tiene todas las papeletas para poder debutar en liga con la camiseta del Murcia después de llegar en los últimos días del mercado de fichajes y de aparecer en los partidos de Copa del Rey.

«Si Mateos jugó el miércoles ante el Olot es porque está para jugar. Ya no estamos pensando en si tenemos un partido de otra competición, por lo que vamos a ver cómo se recupera estos días al igual que el resto de integrantes de la plantilla. El equipo está al completo a excepción de la ausencia de Santi Jara por sanción», explicó Sanlúcar en la previa del choque ante el Villanovense.

«Hay un dato importante y es que en el partido ante el UCAM estuvimos casi 80 minutos con un jugador menos. El equipo hizo un esfuerzo terrible y venimos de un encuentro en el que terminamos con gente tocada por una exigencia tan grande. Tengo la idea del equipo que saltará mañana en la cabeza pero vamos a esperar a ver cómo se recupera la gente porque acabó cansada», añadió el técnico andaluz y remarcó que esos «problemitas» en el estado físico de su plantilla «no son graves», pero que buscará que «el equipo salga a dar el cien por cien porque es lo que exigirá el rival y el escenario».