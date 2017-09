Hannah, bajo la sombra de Campazzo

Hay tres figuras en el nuevo UCAM Murcia CB que no podrán evitar las comparaciones durante la temporada 2017-2018. El entrenador, Ibon Navarro, tiene la misión de hacer olvidar a Fotis Katsikaris, el hombre que firmó las dos mejores campañas del club en Liga ACB; el ala pívot Marko Lukovic, que ha llegado para sustituir a Nemanja Radovic, un jugador con el que se había identificado un amplio sector de la afición, estará siempre en el punto de mira, y más tras la lesión de Antelo; y el base Clevin Hannah es quizás quien lo tiene más difícil porque su antecesor en el puesto es Facundo Campazzo, el director de juego que conquistó el Palacio de los Deportes antes de regresar al Real Madrid.

«Campazzo es muy buen jugador y lo he comprobado las veces que me he enfrentado a él, pero yo no pretendo ser Campazzo sino Hannah y vengo a hacerme mi propio sitio en el equipo y no a usurpar el que ocupó él», manifestó ayer el base estadounidense con pasaporte senegalés en su presentación oficial, que se celebró en la fábrica de Estrella de Levante con asistencia de José Luis Mendoza, presidente del club, y de Patricio Valverde, director general de la cervecera con sede en Espinardo, entre otros.

Hannah llegó en la noche del martes a Murcia, mientras que su equipo jugaba en San Javier ese amistoso que tuvo un final surrealista, con el Guaros de Lara retirándose con 69-44 en el marcador tras quedar eliminados todos los jugadores del banquillo de ambos conjuntos. Tras este choque, Ibon Navarro hablaba sobre la necesidad de que Hannah, que el domingo jugará su único choque amistoso de la pretemporada, se adapte rápidamente: «Vamos a que se sitúe, que sepa dónde está, pero tampoco nos podemos ahora parar otra vez porque llevamos demasiado tiempo incorporando jugadores; siempre damos un paso para atrás para meter a los nuevos y no avanzamos. Va a tener que hacer un esfuerzo para meterse lo más rápido posible y a ver si el domingo ante el Barcelona puede ayudarnos un poquito», decía el preparador de Vitoria.

El base estadounidense ya tiene experiencia en España, puesto que jugó en el Joventut y el Dominion Bilbao Basket, aunque el pasado curso militó Lietuvos Rytas lituano: «España es uno de los países en los que he jugado que más me gusta, tiene un baloncesto muy estratégico y eso a mí me viene bien. Estoy feliz de estar aquí y es un honor jugar en el UCAM Murcia CB, un equipo con historia que ha ido superándose durante los últimos años y estoy muy agradecido a la directiva y al presidente por apostar por mí», afirmó el jugador de Rochester (Nueva York), que nació el 15 de noviembre de 1987, por lo que está próximo a cumplir 30 años de edad. El director de juego afirmó encontrarse en «buena forma física por haber disputado el Afrobasket», donde logró la medalla de bronce con Senegal.

Charlon Kloof, el otro base del equipo, está firmando una excelente pretemporada, en la que está mostrando un poderío físico que ya ha llamado la atención. Hannah considera que él puede «aportar experiencia y ayudar al grupo. Como base tengo que ser el director del juego y ésta será mi principal misión, aunque si el equipo necesita que anote yo soy capaz de darle puntos», dijo, para apuntar sobre su compañero de puesto que «es más físico, pero yo tengo mejor tiro», vaticinando también que «ambos podemos jugar juntos».

El primer objetivo que se ha marcado Hannah es «aprender las jugadas e integrarme en la dinámica del equipo», algo que empezará a partir de hoy, jornada en la que el equipo volverá a los entrenamientos después de disfrutar ayer una jornada de descanso. Por primera vez, la plantilla estará al completo, aunque Vítor Faverani sigue su plan específico de trabajo con el fin de llegar al inicio de la liga el próximo domingo 1 de octubre ante el Unicaja Málaga (12.30 horas) en el Palacio de los Deportes.