El UCAM afronta en San Javier su último test sin Clevin Hannah

El UCAM Murcia CB afronta esta semana los dos últimos test de pretemporada. Hoy disputa en San Javier (21.00 horas) el ya clásico Memorial García Zaragoza-Martínez Pardo, que se disputa desde hace más de 30 años en memoria de dos jugadores del Marme que perdieron la vida en la carretera cuando regresaban de jugar un partido. Y el domingo tiene una prueba de fuego ante el Barcelona, el rival de mayor entidad para los hombres de Ibon Navarro en los amistosos. Después de ganar al Tecnyconta Zaragoza y de perder con el Gipuzkoa Basket en la prórroga -ambos partidos se disputaron el pasado fin de semana en Granada-, hoy tendrá enfrente el conjunto murciano al Guaros de Lara de Venezuela, el equipo campeón de su país y de la Liga de las Américas -equivalente a la Euroliga-.

El conjunto murciano afrontará el choque con las ausencias de Vítor Faverani y del base Clevin Hannah, quien después de lograr la medalla de bronce con Senegal en el Afrobasket, mañana miércoles o el jueves ya estará en la ciudad para unirse a los entrenamientos. Otro director de juego cuyo concurso está en el aire es Alberto Martín. El joven madrileño no actuó ante el Gipuzkoa por unas molestias físicas, aunque toda apunta a que esta noche sí que está en el pabellón de San Javier, donde los aficionados tendrán acceso gratuito hasta completar el aforo de mil espectadores.

El rival que estará enfrente no cuenta en esta gira con su estrella, el exNBA Nate Robinson, pero sí que ha acudido con varios jugadores de alto nivel. El argentino Guillermo Vecchio es el entrenador del un Guaros que pasó el pasado fin de semana de ser arrollado por el Unicaja a vender cara su derrota frente al Herbalife Gran Canaria. El pívot de 2,13 metros Robert Upshaw, el ex Manresa Mario Little, el ala pívot Néstor Colmenares, uno de los jugadores más laureados del baloncesto sudamericano, el base Heissler Guillent, el pívot Gregory Echenique y el alero ex Estudiantes Zach Graham, quien no pudo jugar en Granada por problemas físicos, son algunos de los jugadores con los que el Guaros está de gira por España preparando su competición.

En el UCAM, que debutará en la ACB el domingo 1 de octubre a las 12.30 horas contra el Unicaja, se espera que siga evolucionando el juego de hombres como Marko Lukovic, quien pasó de estar 'castigado' en la segunda parte del choque ante el Zaragoza a ser uno de los destacados en anotación frente al Gipuzkoa. «Soko tiene que dar un paso adelante y Lukovic dos», dijo Ibon Navarro tras la victoria ante los maños, lanzando una señal de atención a ambos jugadores.

El preparador ha antepuesto durante toda la pretemporada la evolución del equipo y el reparto de los minutos a los resultados. Por ejemplo, no dudó en que el canterano Emilio Martínez jugara más de 17 minutos frente al Gipuzkoa, y espera que hoy el UCAM ofrezca un alto nivel competitivo antes de recibir esta semana a Clevin Hannah, a quien Charlon Kloof ha demostrado que le pondrá difícil ser el base titular.