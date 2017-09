Ayuntamiento y Plásticos aceleran para estrenar el Palacio en el derbi

La concejalía de Deportes no le garantiza al club cartagenero que llegue a tiempo para ese partido

El Ayuntamiento de Cartagena y los dirigentes del Plásticos Romero trabajan a contrarreloj para poder estrenar el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria el próximo 8 de octubre. Sería una inauguración parcial, exclusivamente de la pista principal, para acoger el encuentro que se jugará en esa fecha y que enfrentará al bloque entrenado por Juan Carlos Guillamón contra ElPozo Murcia.

En el seno de la entidad deportiva están poniendo mucho ímpetu para llegar a esa fecha con el trabajo hecho, aunque son conscientes de que no es un camino fácil y hay demasiados obstáculos que saltar antes de que el Ayuntamiento dé el 'ok' a la propuesta.

«La Concejalía de Deportes trabaja para tenerlo lo antes posible, aunque no me han dicho que se pueda garantizar esa fecha. Sé, no obstante, que están haciendo todo lo posible para que sea así y hay predisposición», explicaba ayer a esta redacción el presidente del club, Roberto Sánchez, respecto de la situación actual.

Y es que desde el Plásticos Romero andan a la espera desde la temporada pasada para estrenar la pista central, después de que tras el ascenso a Primera División el entonces alcalde, José López, se comprometiera a abrir las puertas a lo largo de la campaña anterior 20-16-2017, algo que, desafortunadamente para ellos, no se produjo.

En ésta tienen la promesa de nuevo del equipo de gobierno para poder llevarlo adelante, aunque en esta oportunidad no se han marcado fecha alguna.

Uno de los grandes obstáculos que se han encontrado en este momento es el parqué instalado para la pista, que presenta defectos que impiden que se pueda disputar un encuentro de fútbol sala o de baloncesto. Desde el club tienen solucionado ese problema para ese encuentro en concreto, ya que la Liga Nacional de Fútbol Sala traería su propia pista, ya que el choque sería televisado. Es un parche momentáneo hasta que se resuelva cómo y quién va a arreglar tanto la solera de la superficie de juego -que presente una mala nivelación- como la madera que deberá situarse para poder jugar sobre ella.

«El Palacio de los Deportes es casi nuestro patrocinador», dice el propio Sánchez. El club ha basado parte de su publicidad anunciando a los aficionados que esta campaña verán los partidos de su equipo en el Palacio de los Deportes y dejarán atrás el antiguo pabellón Wssel de Guimbarda. «Es nuestro deseo y nuestra ilusión. Daríamos un salto de calidad, tanto para el propio club como para la afición o nuestros patrocinadores», insiste el mandatario del Plásticos Romero Cartagena, quien, por otro lado, prefiere ser cauto ante esta posibilidad. «Es una pista con capacidad para cinco mil personas y quedan muchos flecos por cerrar, como la homologación de la pista, los marcadores, taquillas, etc...».

Los días van pasando y la idea de recibir a ElPozo Murcia, el eterno rival del equipo cartagenero, ese día y en una instalación como el Palacio de los Deportes aportaría más publicidad si cabe al hecho de que pueda estrenar una obra que lleva en marcha desde 2006

Estos próximos días debería acelerarse todo para llegar a tiempo, ya que son solo 20 los días que quedan para que se juegue dicho encuentro. En el caso de saltar todos los obstáculos, el equipo dirigido por Juan Carlos Guillamón no podría entrenar en la pista central los días previos. Sí antes, en la pista auxiliar, que está anexa.

El pasado mes de junio se celebraron unas jornadas técnico-deportivas con la apertura en pruebas de la pista auxiliar. Los clubes y colectivos arbitrales que formaron parte de esta experiencia piloto correspondían a los deportes de baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, bádminton, gimnasia rítmica y estética, taekwondo y judo.