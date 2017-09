El Lorca se olvida de ganar

Al Lorca FC se le ha olvidado ganar. Lo hizo en el encuentro inicial ante la Cultural Leonesa y después solo ha cosechado dos empates. El segundo, el de ayer, ante el Reus (1-1). El equipo lorquino juega con criterio, maneja bien el balón, es veloz por las bandas y tiene más acercamientos al área que su rival, pero cuando no hay delanteros que terminen los buenos centros, es impotencia lo que sienten los aficionados. Por ocasiones, el Lorca mereció los tres puntos, pero si no es capaz de culminar con éxito las acciones atacantes, no se puede permitir ni medio error, ya que de ocurrir, le penaliza.

El técnico local, Curro Torres, realizó dos variaciones con respecto al once que perdió en Almería una semana antes. Premió la buena actuación, con golazo incluido, de Javi Muñoz, en detrimento del hasta ahora intocable Cristian Bustos en la demarcación de mediocentro. También dejó fuera a uno de sus 'niños', Sito, y volvió a confiar en el canario Ojeda, quien fue de los destacados. Por su parte, el entrenador visitante, López Garai, solo introdujo un cambio, David Haro por Ricardo Vaz. A priori, medían sus fuerzas dos equipos de la misma liga.

Los lorquinos empezaron dominando el juego. Más control en el medio campo, más posesión y muchas llegadas por banda. Tanto Nando como Ojeda abrían el campo, buscaban el uno contra uno y casi siempre salían ganadores. En los primeros diez minutos, los extremos lorquinos fueron protagonistas, pero sus centros peligrosos no encontraban rematador. Por lo tanto, la vida seguía igual. El teórico delantero centro, Merentiel, muy lejos del área, permitía que los centrales defendieran con demasiada comodidad. El Lorca estaba haciendo momentos de buen fútbol y todo el juego se desarrollaba a cabo en feudo catalán. Hasta cuatro saques de esquina en la primera media hora.

El Reus se acercó por vez primera en el minuto 25. Disparo de Cámara y el cuero acabó en el córner tras rechace de un Holgersson que no tuvo consecuencia. En el minuto 27, el Lorca FC pudo marcar. Dorronsoro envió largo sobre Nando, arrancada de este, que tuvo que ser derribado casi encima de la línea del área visitante. El infractor, Menéndez, vio la tarjeta amarilla y pudo ser roja. Eugeni botó la falta y entre Santamaría y el poste, evitaron el gol.

Tan solo cuatro minutos después, Pomares sorprendió con una internada por la izquierda, sacó un centro peligroso, rechazó en corto de la zaga visitante y Javi Muñoz terminó la jugada con un buen disparo que salió rozando el poste.

El fútbol hizo justicia a falta de 8 minutos para el descanso. Merentiel controló en la frontal del área, abrió a la izquierda donde para Pomares, este centró raso al primer palo y Ojeda, muy astuto, marcó. El mejor equipo sobre el campo hasta ese momento se puso por delante en el marcador y así se llegó al descanso.

El Reus salió con otra actitud en la segunda mitad. En los primeros 10 minutos, el cuadro catalán se acercó al area de Dorronsoro más que en toda la primera parte. El Lorca FC quería un ritmo de partido pausado, intentando tener el balón y buscar el contragolpe, pero el rival cada vez llegaba más. En el minuto 60, Pina se confió, el balón no salió por línea de fondo y Carbiá estuvo a punto de empatar. Curro Torres movió ficha atacante. Retiró al uruguayo Merentiel y dio entrada a otro estilo de delantero, Manel, pero ni uno ni otro meten miedo.

Cuando menos se esperaba por como transcurría el choque, llegó el empate. Saque de banda a favor de los lorquinos con pérdida de balón, recibió Gus Ledes libre de marca, le dejaron armar y disparar cruzado, tocó levemente Fran Cruz y el balón se alojó en la portería.

En el último cuarto de hora, el miedo escénico a perder se apoderó de ambos equipos, pero el Reus mostraba más entereza. Pero en el minuto 84 Nando desperdició luna gran oportunidad para marcar el tanto de la victoria, pero su balón se fue fuera.