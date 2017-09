El Plásticos empieza dando guerra

El Plásticos Romero Cartagena, con el eslovaco Drahovsky como jugador más destacado, fue capaz ayer de arrancar un punto en su estreno liguero en la pista del Catgas Energía tras empatar a cuatro goles un choque en el que tuvo opciones de ganar al ir por delante en el marcador, pero que también pudo perder de no haber sido por una buena reacción.

Los visitantes tardaron muy poco en dejar su huella en la pista del Catgas Energía, ya que a los dos minutos de partido, sin que todavía ninguno de los dos equipos tomara la iniciativa, Ique robó un balón peligroso y decidió dárselo a Juanpi quien, llegando desde atrás sin previo aviso, se encargó de poner por delante en el marcador a los cartageneristas. La reacción de los catalanes tampoco se hizo esperar demasiado. Los locales comenzaron a elaborar mejor que los visitantes y prueba de ello fue que el meta Raúl se convirtió por momentos en el gran protagonista del Plásticos, ya que el cancerbero y sus reflejos evitaron cinco minutos después el posible empate del Catgas.

A los once minutos Juanpi no quería que la ventaja fuera tan corta y tras un par de buenas combinaciones a punto estuvo de batir al local Cristian con un disparo cruzado que se marchó rozando el palo.

A veces cuando se perdona se acaba pagando caro y en el primer choque de Liga y ante sus aficionados, los jugadores del Catgas tampoco iba a arrojar la toalla así porque así. De esta manera, en el minuto once apareció la figura del local Mario para llevar la igualada al electrónico y la locura a las gradas del pabellón.

Los pupilos de Juan Carlos Guillamón no querían quedarse de brazos cruzados y apretaron los dientes en busca de arrinconar al adversario, pero la idea no salió del todo como se esperaba, ya que a tres minutos de llegar al descanso, una salida con el balón de Javi Díez provocó una perdida de la pelota que terminó en los pies de un Ari que no se lo pensó dos veces para darle la vuelta al marcador inicial.

La reanudación no defraudó a nadie ni mucho menos. Tres goles en treinta segundos hicieron vibrar al público. Ique igualaba el encuentro y en la siguiente jugada Mario volvía a adelantar a los locales. Entonces llegó la jugada del encuentro, ya que Drahovsky, nada más sacar de centro, se inventó un disparo que supuso de nuevo la igualada en un partido que, en esta tesitura, podía caer de cualquier bando. Un fallo defensivo de los cartageneros propició el tanto de Pacheco, pero un disparo de Ique al palo que fue recogido por Fernández servía para volver a poner las tablas en un partido tranquilo, pero en el que nadie se postulaba a cinco minutos del final como favorito para llevarse el triunfo.

Desde aquí hasta el final del choque se produjeron buenas ocasiones para ambos y finalmente el Plásticos Romero llegó a salvaguardar el empate y por lo tanto comienza su andadura por Primera División con un meritorio empate como visitante.