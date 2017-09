El Lorca se conforma con un punto

Al Lorca FC se le ha olvidado ganar. Lo hizo en el encuentro inicial ante la Cultural Leonesa y después solo ha cosechado dos empates. El segundo, el de hoy ante el Reus,1-1. El equipo lorquino juega con criterio, maneja bien el balón, es veloz por las bandas y tiene más acercamientos al área que su rival, pero cuando no hay delanteros que terminen los buenos centros, es impotencia lo que sienten los aficionados. Por ocasiones, el Lorca ha merecido los tres puntos, pero si no es capaz de culminar con éxito las acciones atacantes, no se puede permitir ni medio error ya que de ocurrir, le penaliza.

El primer gol ha llegado a los 37 minutos de juego. Merentiel controla el balón en la frontal del área, abre a la izquierda donde se incorpora Pomares, este centra raso al primer palo y Ojeda muy astuto se adelanta a su marcador y bate a Roberto Santamaria.



Cuando menos se esperaba por como transcurría el choque, ha llegado el empate. Saque de banda a favor de los lorquinos con pérdida de balón, recibe Gus Ledes libre de marca, le dejan armar y disparar cruzado, toca levemente Fran Cruz y el balón se aloja en el fondo de la red.

Después no ha podido mover el marcador el conjunto lorquinista, que se ha conformado con sumar otro punto.

Goles

1-0. Minuto 37: Ojeda



1-1. Minuto 65: Gus Ledes