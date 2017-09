Ser mejor que el rival y demostrarlo

Dice Alberto Monteagudo, entrenador del FC Cartagena, que el arranque perfecto hubiera sido cuatro triunfos en Liga y dos de Copa del Rey, que el tropiezo ante El Ejido, cuando el conjunto albinegro fue capaz de adelantarse por 0-2 en el marcador, le dejó un amargo sabor.

No obstante, el equipo se rehizo de ese palo y logró en los dos siguientes compromisos ganar y colocarse con diez puntos, los mismos que el Écija que es el líder del Grupo IV de Segunda B. De esta manera la satisfacción, si no plena, sí que es grande para el técnico cartagenerista que añade que no se hizo en ningún momento una idea de lo que podían conseguir estos primeros compases de liga. «Soy más de pensar en cada partido de forma particular».

Si se le compara con la temporada anterior, dice que espera que en ésta «los encuentros que nos merezcamos ganar lo hagamos y no se nos escapen puntos como el año pasado». Contra el Granada B, el Marbella, el encuentro frente al Jumilla o el choque ante el Extremadura los tropiezos impidieron acabar en el primer puesto al final de la competición oficial.

El revuelo de la Copa del Rey y el partido tan importante que jugará el conjunto albinegro el miércoles que viene ante el Talavera puede ser uno de las grandes temas de conversación de la afición estos días, aunque reconoce Monteagudo que nadie en la plantilla lo ha mencionado. «No pensamos en otra cosa que no sea en ganarle al Villanovense», aunque entiende que hay que saber interpretar el partido «no vamos a arriesgar con futbolistas que estén dudosos ahora. Hay que ser listos y poner sobre el césped el equipo más competitivo para tratar de ganar. No podemos tomarnos el partido de cualquier manera después de haber ganado al UCAM en su campo».

Eso sí, las rotaciones volverán a estar presentes una vez más en este encuentro. «El vestuario debe estar vivo. Ante el Melilla hubo cambios y la gente respondió muy bien, al igual que los que jugaron frente al UCAM Murcia. Hay futbolistas que piden a gritos tener oportunidades. No vamos a hacer once cambios, pero sí que habrá un once con algunos».

En el último enfrentamiento liguero Monteagudo alineó al joven Josua Mejías en el eje de la defensa y Cordero encontró su hueco en medio campo por Chavero, que hasta el momento había sido titular. Dani Abalo, uno de los grandes fichajes esta temporada aunque ha sido el último en llegar, tendrá más minutos esta jornada y no hay que descartar que pueda salir de inicio, lo mismo que Moussa Camara, autor de dos goles esta campaña y que jugó en el choque de liga del pasado 3 de septiembre frente al Melilla.

La amplitud de la plantilla de esta temporada le permite al preparador diferentes opciones en cada una de las posiciones de juego y, a tenor de lo visto, el nivel de sus futbolistas está siendo óptimo.

Por otro lado, al ser preguntado por el Villanovense, el técnico albinegro decía que a pesar de que su arranque no ha sido bueno -dos derrotas y dos victorias-, destacó que ha cambiado a siete jugadores respecto de la temporada pasada, pero es un equipo veloz y muy peligroso por las bandas, destacando la experiencia de Curro, el buen juego de Elías y el papel importante que tienen Pajuelo y Javi Sánchez.

Respecto de las críticas que ha podido recibir por un sector del público, Monteagudo se lo toma con deportividad. «Yo sé que mi margen es que tengo una temporada más de contrato y que los dueños creen en el entrenador a pesar de las voces críticas. Creo que los pitos hacen más daño al jugador que al entrenador, pero pienso que es más la gente que está contenta que la descontenta».



Ante el Mérida, el domingo 24

Por otro lado, el partido de la sexta jornada de Liga que se disputará frente el Mérida se juega en el estadio Romano emeritense el domingo 24 a las seis de la arde.