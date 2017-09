La 7 anuncia que ofrecerá mañana el Murcia-UCAM

La 7 Región de Murcia ha informado recientemente a través de su cuenta de Twitter que mañana ofrecerá en directo el duelo regional que van a disputar el Real Murcia y el UCAM en Nueva Condomina a partir de las 20.30 horas de la tarde. En principio se trata de una buena noticia para los que no puedan acudir al estadio, pero el malestar no tardó en aparecer en las redes sociales después de que el pasado verano Deseado Flores, director deportivo y consejero del Murcia, anunciara en rueda de prensa que este curso "no se va a televisar ningún partido" en el coliseo grana, unas palabras que después de cuatro jornadas han quedado en entredicho.

La centenaria entidad ha tratado de movilizar a sus fieles para tratar de que, como mínimo, sus cerca de nueve mil abonados estén mañana en las gradas de Nueva Condomina, pero ya nadie será capaz de saber cuánta gente no irá al campo por el hecho de poder verlo por televisión. Hace dos años, cuando estos dos conjuntos se vieron las caras también en Segunda B, al final fueron 20.000 personas las que acompañaron a los jugadores granas durante los noventa minutos, algo que es imposible que se repita mañana.