La ley del forastero

El triunfo de los universitarios en Nueva Condomina le acabó costando el liderato del grupo IV a los granas en la 15-16

Un año y cinco meses después el Real Murcia y el UCAM CF se volverán a ver las caras en un encuentro oficial. El sábado, a las 20.30 horas, los granas y los universitarios saltarán al césped de la Nueva Condomina para disputar el que será el tercer derbi entre ambos equipos de la capital del Segura. Y es que es la segunda vez que los dos clubes conviven en la misma categoría -la Segunda B- con la mirada puesta en poder alcanzar el fútbol profesional al término de la temporada.

El tempranero enfrentamiento, en esta ocasión, ha provocado que la necesidad con la que llegan los dos equipos a esta batalla sea menor que en las anteriores. Aunque, en cierta medida, tanto el Murcia como el UCAM están casi obligados a conseguir los tres puntos que se pondrán en juego el sábado. En la entidad grana urge dar un puñetazo en la mesa después de un titubeante inicio de campaña, marcado por la derrota en casa ante el Écija y las malas sensaciones como visitante frente al Recreativo y al Melilla.

La plantilla que dirige Manolo Sanlúcar, entrenador del Murcia, no tiene otro objetivo que no sea copar la primera posición del grupo IV de Segunda B y, por eso, no puede perder el ritmo que hasta ahora están marcando sus rivales más directos.

Los univeristarios, por su parte, han visto recompensado su trabajo con resultados. Tres victorias en las primeras tres jornadas que dejaron buena huella en el plantel que dirige Lluís Planagumá, pero que fue borrada de un plumazo el pasado sábado. El FC Cartagena le recordó a los universitarios en La Condomina que para aspirar a los puestos de arriba se necesita algo más y ofrecer ese plus de energía y de juego será el principal objetivo esta jornada en el derbi ante el conjunto grana.

Dos condiciones que siempre están presentes en este tipo de duelos de máxima rivalidad y que en la temporada 15-16 llevó a imponerse a ambos equipos en la casa de su contricante. A medidados del mes de noviembre de ese curso fue Alejandro Chavero, exjugador del UCAM y actual del FC Cartagena, quien dio los tres puntos al Murcia y desató la euforia de los aficionados que acudieron a la cita histórica en La Condomina en el primer derbi oficial entre granas y universitarios (1-2).

El centrocampista, en un saque de esquina, deshizo la igualdad en en la recta final de ese duelo tras los goles de Dani Pérez, en propia puerta, y de Góngora. Fue la confirmación del desepegue de un equipo, comandado desde el banquillo por José Manuel Aira, que acumuló dieciséis jornadas sin perder y que lideró durante varios meses el grupo IV de la categoría de bronce.

Sin embargo, en la fase decisiva de la campaña todo se vino abajo. El conjunto grana se vio inmerso en una crisis de juego y, sobre todo, de resultados que le hizo tirar todo el trabajo del invierno por la borda. Aunque, buena parte de culpa también la tuvo el UCAM. Los universitarios no arrojaron la toalla y aceptaron el reto de seguir la estela del frenético ritmo de los granas esa campaña. Su triunfo en la Nueva Condomina, en abril de 2016, el último duelo oficial hasta la fecha, le sirvió para presionar al Murcia en la lucha de un liderato que al final acabó consiguiendo.

Además del posterior ascenso a Segunda División tras eliminar posteriormente al Real Madrid Castilla. El gol de Pablo Pallarés (0-1) fue lo que desequilibró la balanza en ese enfrentamiento después de varios días agitados y marcados por varias controversias en las redes sociales entre uno y otro bando. Dos duelos en los que los visitantes siempre fueron los que abandonaron el estadio rival con una sonrisa en la cara y que eso será lo que tratarán de evitar los granas este sábado, o en cambio, repetir otra vez los universitarios. No obstante, cabe recordar que ambos clubes también se vieron las caras hace apenas unos meses cuando las dos plantillas se enfrentaron en febrero en un amistoso en el estadio de LA Condomina a favor de Los Alcázares tras las inundaciones que asolaron la localidad murciana durante la pasada Navidad.

Por todo esto se espera una buena entrada para el sábado en la Nueva Condomina, aunque casi con total seguridad estará lejos de los 18.000 aficionados que se dieron cita en el último derbi entre ambos. Sobre todo porque todavía hay mucho en juego en una categoría que apenas ha dado el pistoletazo de salida. Sin embargo, será una oportunidad única para que los granas 'enganchen' a todos los abonados que en estas primeras jornadas les ha costado acudir al estadio tras las dudas del inicio, pese a la fuerte apuesta de la entidad por el ascenso a Segunda.

Y es que el centrocampista Armando es el único superviviente en la plantilla grana del último encuentro oficial ante los universitarios. La remodelación deportiva por parte del Murcia tras la llegada de Raúl Moro y Deseado Flores, presidente y director deportivo del club, hace que el capitán sea el único jugador local que sepa lo que es disputar un encuentro de este tipo. Aunque el guardameta Biel Ribas, incorporación de este verano, también lo conoce desde el lado contrario.

Tras el descenso a Segunda B por parte del UCAM el pasado junio, pocos son los jugadores que quedan del bloque de las últimas dos campañas. Tan solo el central Dani Pérez y el lateral Juan Francisco Góngora, capitán del UCAM CF, son los jugadores que repetirán respecto al último encuentro ante los murcianistas en la temporada 2015-2016.