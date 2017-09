«Tenemos mayor lucidez arriba»

Dice Jesús Álvaro, que ha sido capaz esta temporada de anotar un gol en Copa del Rey -el que apeó al UCAM Murcia de la competición-, que entre algunas de las diferencias que pueden existir entre este FC Cartagena de la temporada actual con el de la anterior está que existe un «punto más de lucidez arriba», o lo que es lo mismo, los delanteros son capaces de embocar la pelota dentro de la portería cuando les llega la oportunidad. «Eso hace que seamos un equipo más efectivo», subraya el jugador canario, una de las piezas básicas y, hasta el momento, inamovibles para el entrenador desde que aterrizara de la UD Las Palmas Atlético hace tres temporadas. Y es que el FC Cartagena ha arrancado como un tiro esta temporada al firmar tres victorias y un empate, lo que sumado a las dos rondas superadas en el inicio de la Copa del Rey le hacen albergar muchas esperanzas de ser un equipo importante de la categoría.

El hecho de que Aketxe y Moussa hayan anotado seis goles en cuatro jornadas de liga -cuatro el primero y dos el segundo- es un dato irrefutable. Solo basta recordar que el grupo de delanteros que tenía el conjunto albinegro la pasada campaña en su arranque -Fernando y Arturo- habían anotado en este primer bloque de cuatro encuentros tan sólo un gol, lo que viene a explicar la diferencia en la agudeza en el área rival que tienen los actuales con respecto a los anteriores. Y es que el gol, o más bien la falta del mismo, se convertía en la temporada anterior en la gran desventaja del bloque albinegro que le impidió poder luchar hasta el último momento por el primer puesto en Liga y, posteriormente, por aspirar a pasar de segunda ronda en el play off de ascenso.

Aunque le costó decirlo y además prefirió no entrar en este tipo de comparaciones, Álvaro afirmó que la de esta temporada es una plantilla mejor a la de 2016/2017. «Los jugadores que forman parte de la actual, están respondiendo bien, al menos por ahora. Pero queda mucha competición todavía y ahora hay que sacar puntos y tratar de dar el siguiente paso en la Copa del Rey».

Hasta ahora el FC Cartagena ha disputado cuatro encuentros de Liga y dos del torneo del 'ko'. Solamente en las dos primeras jornadas el preparador apostó por el mismo once para salir de inicio -Recreativo de Huelva y El Ejido-. Desde entonces se han sucedido alineaciones diferentes un partido sí y otro también, bien fuera en la Copa o en la Liga. Reconocía el propio técnico que los jugadores de Segunda B no están preparados físicamente para soportar demasiados partidos entre semana, por lo que su solución fue apostar por las rotaciones en una plantilla que es amplia y que, de momento, le está dando un nivel similar en cada uno de dichos encuentros. «Todos los jugadores venimos respondiendo a un nivel alto. Hay muchas rotaciones y eso hace que la competencia haga más grande a esta plantilla», admite el propio defensa Jesús Álvaro durante la rueda de prensa que ofrecía el martes. El pasado sábado debutó en el eje de la defensa Josua Mejías, un jugador que ha llegado recientemente cedido por el Leganés y que dio una grata sensación. «Para ser su primer partido ofreció un buen nivel», reconoce Álvaro al ser preguntado por lo que le parecía su debut.

Dice el futbolista que el contragolpe se ha convertido en un arma casi letal en cada partido. «Estamos haciendo este año mucho daño cuando robamos y salimos rápido arriba. Es verdad que llegamos con cierta facilidad, porque hay bastante calidad en esas posiciones. Es una alegría para nosotros que lo que ensayamos en los encuentros podamos transformarlo en los partidos».



Isi Ros, futbolista del UCAM Murcia se las ha tenido con la afición albinegra en los dos encuentros que han disputado los equipos en este arranque de competición. Primero fue expulsado en la Copa y la gente le abucheó al retirarse del campo y el pasado sábado se encaró con la afición albinegra, algo que considera Álvaro que no debía haber hecho. «Pues no me pareció nada bien lo que hizo. Encararte con el público no creo que sea lo mejor, sobre todo porque él estuvo el año pasado con nosotros».

No obstante, Álvaro no entra en polémicas «entiendo que cada uno hace lo que cree en ese momento», añade el albinegro.