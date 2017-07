El chileno Pepe Rojas se aleja del Lorca y se acerca a China

El portero Jaume Valens aterriza para "disputarle el puesto" a Dorronsoro

El Lorca Fútbol Club inició ayer la pretemporada. Eso sí, lo hizo a medio gas ya que durante la jornada del martes los jugadores se limitaron a realizar test físicos ante la atenta mirada del técnico, Curro Torres, los preparadores físicos y el recuperador. El trabajo se llevó a cabo en el Polideportivo de la Torrecilla.

Los numerosos aficionados que se dieron cita se preguntaban por el chileno Pepe Rojas. Este diario ha podido saber que el citado jugador se aleja del equipo lorquino. Su fichaje fue cosa de Joaquín Romeu y Xu Genbao y los emolumentos que Rojas tenía en Segunda B no son asumibles en Segunda. Por el momento,sigue en Chile y tampoco se descarta que acabe en China. Desde el Lorca están renegociando el contrato muy a la baja. Por otro lado,el equipo trabajará hoy jueves en San Pedro del Pinatar y el viernes y sábado en el Polideportivo de Totana.

Por otro lado, el meta Jaume Valens, procedente del Mallorca, fue presentado en la sala de prensa del estadio Artés Carrasco. La presentación la introdujo el secretario del Consejo de Administración, Lucas García. El joven jugador de solo veintiún años dijo que «el Mallorca quería que me quedara pero me estaban dando largas». «Se presentó la oportunidad del Lorca quien también se interesó por mí la pasada temporada y no lo pensé. No puedo desaprovechar la oportunidad que me da el Lorca. Para mí es un reto. Vengo a trabajar y seguro que van a llegar cosas bonitas. Sé que tengo por delante a un gran portero como Dorronsoro. Voy aprender mucho de él, pero yo vengo a trabajar y a disputar el puesto».