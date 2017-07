El UCAM tendrá que afilar los dientes para la fase de grupos de la Champions

El Hapoel Holon visitará el Palacio en la primera jornada

El UCAM CB Murcia regresa a Europa por segundo año consecutivo con la intención de dar mucha 'guerra' y para ello tendrá que preparar bien todas sus armas. El conjunto universitario conoció ayer los nombres de sus primeros rivales en la Basketball Champions League tras el sorteo celebrado en Ginebra y lo cierto es que desde el principio deberá emplearse a fondo para mantener su licencia para soñar y avanzar rondas en la competición desde un grupo complicado.

El Mónaco, el Dinamo Sassari, el Hapoel Holon, el Enisey Krasnoyarsk y el EWE Baskets Oldenburg serán los primeros contrincantes del UCAM en el Grupo A del torneo que organiza la FIBA a los que se añadirán dos más que se conocerán tras la fase de clasificación que arrancará el 19 de septiembre, entre los que podrían ser el Benfica portugués, el Juventus lituano o el Karsiyaka turco, entre otros.

Con la experiencia del pasado curso después de debutar en la Eurocup, la plantilla que dirigirá el técnico Ibon Navarro visitará Francia, Italia, Israel y Alemania además de un viaje de más de 8.000 kilómetros que relizará en octubre a Siberia para medirse al Enisey Krasnoyarsk. Esa será la primera salida del UCAM en la Champions League para disputar la segunda jornada, ya que la competición dará el pistoletazo de salida en el Palacio de los Deportes con la visita del Hapoel Holon de Israel los días 10 u 11 de octubre en horario todavía por concretar.

El club universitario no podrá bajar la guardia en ningún momento ante equipos que vienen de cuajar una buena temporada en sus respectivas ligas. Un ejemplo claro de ello es el Mónaco. El cuadro monegasco consiguió el ascenso a la máxima competición francesa en 2015 y el pasado curso, además de llegar hasta la Final Four del torneo europeo, finalizó como el campeón regular de la Pro A aunque finalmente cayó en la primera ronda del play off. Además, en sus filas cuenta con el exmurcianista Amara Sy o el pívot John Bryant, quien tuvo un efímero paso por la Liga Endesa en las filas del Valencia Basket.

En la tercera jornada el Dinamo Sassari será el que visite el Palacio y ambos se verán las caras después de un año de espera. Y es que los dos equipos ya quedaron encuadrados en el mismo grupo el pasado verano en el sorteo de la Eurocup. Sin embargo, la decisión de los equipos italianos por apostar por la Champions League en lugar de la Eurocup ha terminado provocando que sea esta temporada cuando el cuadro de Cerdeña, siempre 'peleón' en los últimos años y que ha incorporado al escolta Scott Bamforth, se cruce en el camino del UCAM. Además, fue el Mónaco el que le impidió estar en la 'Final Four' el pasado curso.

Otro que ha plantado cara en la liga alemana ha sido el EWE Baskets Oldenburg, que con el bilbaíno Mauricio Parra como técnico asistente, y una plantilla plagada de jugadores alemanes con varios norteamericanos, a punto estuvo de rozar el título tras caer en la final a tres partidos frente al Brose Bamberg, club que apartó del camino al Bayern Múnich. Además, en la Champions League consiguió llegar hasta los octavos de final -Ronda de 16- el pasado curso.

Quienes realizarán su estreno en la competición organizada por la FIBA será el Hapoel Holon y el Enisey ruso, pero también llegan a Europa en plena forma. El conjunto israelí finalizó la temporada regular como líder de su liga por delante del Hapoel Jerusalem o el Maccabi Tel Aviv y el combinado ruso, por su parte, fue sexto en la Superliga de su país y acaba de prolongar el contrato del exterior Anthony Hilliard como máxima referencia.