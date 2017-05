El McLaren de Alonso vuelve a pararse en los ensayos

El piloto español Fernando Alonso se ha quedado tirado este viernes en la segunda vuelta de instalación en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España cuando el motor Honda de su McLaren se ha gripado y ha detenido por completo el monoplaza del asturiano, que ha perdido aceite y cuyo motor podría tener que ser cambiado.





No ha empezado nada bien elpara Fernando, el último antes de que se vaya a probar fortuna a las 500 millas de Indianápolis. Pese a las mejoras que ya llevaba el motor del MCL32, este se gripó en la curva 2 del Circuit deen la que era la segunda vuelta de instalación de Alonso, que no llegó a marcar un crono., dijo bien claro Alonso por radio a su equipo. Unos problemas de motor que provocaron que se detuviera el coche, con una obligada frenada que dañó los neumáticos traseros, sobre todo el derecho, y además una fuga de aceite que dejó un charco en la escapatoria y que se evidenció cuando los comisarios retiraron el coche con la grúa.Alonso, que ya no pudo empezar la carrera enen el Gran Premio de, deberá esperar a ver si se puede salvar este motor, que era la tercera unidad de potencia en lo que va de Mundial, o si bien la escudería McLaren debe poner un nuevo motor Honda. Mientras Alonso regresaba en 'scooter' a boxes, también se detuvo elde, actual líder del Mundial, con una posible rotura de la caja de cambios.