Mir, entre la cabeza y el corazón

Vicente Mir, el entrenador del Real Murcia, sabe que su equipo todavía puede pelear por la segunda plaza en la última jornada, pero el hecho de estar ya clasificados para el play off de ascenso hace que el técnico valenciano tenga que mirar un poco más allá. Tal es así que asumiendo que el extécnico del Hércules ya tiene más o menos su once titular definido, para recibir el domingo a las seis al Extremadura tiene una duda importante, la de apostar por un Roberto Alarcón que podría perderse el primer partido de la fase de ascenso si ve una tarjeta amarilla contra los extremeños o bien decantarse por premiar a Elady Zorrilla con la titularidad después de su destacada actuación en La Roda, donde marcó dos goles de los tres que hicieron los granas.



Y es que la inminente llegada del momento crucial del campeonato, el ansiado play off, una fase donde el Murcia se ha metido gracias a los grandes números de las últimas siete jornadas con cinco victorias y dos empates, también tiene una serie de matices que hay que tener muy en cuenta, como es el caso de los jugadores que estén apercibidos. Según queda explicado en la página 28 de las bases de competición de la Federación Española de Fútbol, todos los jugadores que acumulen amonestaciones entran en el play off con el ciclo «completamente anulado», sin embargo, una expulsión o ver la quinta amarilla en la última jornada también son motivos que te privan de jugar el primer choque de la fase de ascenso. Y apercibido de sanción curiosamente en el Murcia solo hay un caso, el de un Roberto Alarcón al que Vicente Mir sustituyó a la media hora de partido por Elady Zorrilla en una maniobra arriesgada que le salió bien al preparador valenciano. «A Roberto Alarcón lo he cambiado porque necesitábamos más velocidad», dijo Vicente Mir sobre un jugador que desde la llegada del nuevo técnico ha ido ganando mucho protagonismo.



El otro candidato a ser titular ante el Extremadura es Elady Zorrilla. Está claro que Vicente Mir no se muerde la lengua y sobre el jugador llegado en el mercado de invierno procedente del Mancha Real el propio técnico ha manifestado en rueda de prensa que «Elady está jugando por estar haciendo tácticamente lo que le pedimos desde el cuerpo técnico y antes no lo hacía».



Existe una alternativa que tampoco es un disparate, pero el hecho de que el Murcia tenga opciones de clasificarse finalmente como segundo clasificado si el Cartagena sigue con su mala tendencia le quita fuerza a esta hipótesis. Teniendo en cuenta que Mir es de los que ha tardado poco en tener claro su once titular, algunos jugadores importantes podrían recibir descanso dado el privilegio de que por mucho que se juegue, no es muy diferente la situación entre clasificarse como segundo, tercero y cuarto. Por otra parte tampoco es descartable que el nuevo jefe del banquillo grana aproveche el partido ante el Extremadura para seguir dándole continuidad al grupo que teóricamente va a tratar de conseguir en tres rondas con partidos a ida y vuelta el ansiado ascenso a la Segunda División por tercera temporada consecutiva.



Pasando la primera ronda, Vicente Mir ya mejoraría los registros tanto de José Manuel Aira como de José Luis Acciari, ya que el primer cayó hace dos cursos en primera ronda ante el Hércules de Alicante, mientras que el segundo cayó a las primeras de cambio contra el Toledo de Onésimo en la última temporada celebrada. La intención es que a la tercera sea la vencida, pero llegar a tocar la gloria es duro y son muchos los equipos que se quedan por el camino en unas eliminatorias que se conocerán, la primera ronda, en el sorteo del próximo lunes, un día después de celebrarse la última jornada de la fase regular y estando ya todos los grupos definidos.



Para el domingo la directiva murcianista ha vuelto a insistir en la política de regalar dos entradas por cada abonado y, probablemente, la siguiente semana se anuncien de manera obligada si los socios tendrán que pasar por taquilla para ver el play off o si los que han confiado desde el verano en el proyecto puede verlo gratis.