Ceballos: "Hay que afrontar el partido al máximo nivel y no valen las excusas"

Juan Carlos Ceballos, capitán del FC Cartagena, considera que no es el momento de buscar ningún tipo de justificación a la mala racha del equipo y que ha llegado la hora de dar la cara delante de su afición. Uno de los pesos pesados de esta plantilla explicaba al término del entrenamiento en La Manga Club que tras el encuentro del pasado domingo los jugadores, técnicos y propietarios de la entidad pusieron sobre la mesa lo que consideran que está ocurriendo y lo que ha podido influir para que el FC Cartagena no solo haya perdido la primera posición, sino que aún no se haya clasificado. «Al terminar el partido del domingo hablamos y en la charla estábamos todos jodidos, pero no hay más. Tenemos que seguir adelante. Hemos hecho partidos muy buenos y con eso nos tenemos que quedar para recuperar la confianza. Ya no valen excusas, hay que cambiar y afrontar el partido al máximo nivel».

Incide Ceballos que son unas cuantas las cosas que hay que retomar para que no vuelvan a ocurrir, sobre todo en un momento crucial, ya que en caso de clasificarse, todo está por decidir y deben afrontar el siguiente tramo de la competición con las ideas claras y la confianza muy alta. «Hay cosas por corregir, pero lo importante era limpiarnos la mente y pensar en el Recreativo, que es una final más. Es el último partido de la competición regular y a continuación da comienzo el play off. Dependemos de nosotros mismos y lo que nos vendría bien es afrontarlos con la mayor confianza. Creo que el equipo está preparado para ello».

El capitán del conjunto cartagenerista aprovechó la oportunidad para pedir la mayor implicación posible de la afición para que acuda al Cartagonova y apoye como nunca. «El mensaje a la afición es el mismo de siempre: tenemos que estar todos unidos y los necesitamos. Para este partido y para el resto deben estar con nosotros a muerte. Las cosas no han salido como esperábamos o tal y como vimos al principio de temporada, pero vamos a intentar estar lo más arriba posible en la clasificación. Las posibilidades de subir son las mismas siendo segundos o cuartos. Vamos a estar hasta el final peleando. Para que estemos fuertes, sobre todo en nuestro campo, es necesario que haya unión».

Además, Ceballos salió en defensa del entrenador Alberto Monteagudo, del que se ha podido poner en duda su trabajo en las últimas semanas. «La afición tiene su opinión, pero el equipo está con el entrenador a muerte, y además los dueños han dicho que el proyecto es de larga duración. Todos confiamos en el míster y en la directiva, y apostamos por su trabajo, que no es poco. No hemos perdido la confianza en él. Los máximos responsables en el terreno de juego somos nosotros, aunque los demás intentan ayudar lo máximo posible. Si nos ha ido mucha parte de la temporada bien, porqué no vamos a seguir creyendo. Ha demostrado que es un entrenador válido».

Sin paños calientes

No quiso poner paños calientes el defensa albinegro a la responsabilidad que debe asumir cada miembro de este club por una temporada que se ha podido afear al final, de ahí que señalara directamente a la plantilla como la principal culpable de lo sucedido. «Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis son dos personas que van de frente. Ellos quieren quitarnos algo de presión a nosotros, pero la plantilla sabe que los que no hemos estado acertados somos nosotros. Sabemos muy bien la confianza que los dueños tienen en nosotros y esa se la tenemos que devolver en el campo no solo a ellos, a todos, porque esto es una cosa de todos».

El club vende cerca de 420 entradas para el domingo

El FC Cartagena ha vendido en los dos días que ha puesto en venta las entradas para el encuentro ante el Recreativo de Huelva cerca de 420 localidades. La entidad albinegra promociona con precios asequibles las localidades, pues un ticket de tribuna alta cuesta 5 euros, mientras que para el resto del campo el precio es de 3 euros.

El objetivo es que el estadio Cartagonova presente el mejor aspecto posible para recibir a un rival que ya está salvado y que no se disputa nada. Eso sí, no lo va a poner fácil a pesar de todo. El conjunto albinegro necesita como mínimo un empate para acceder a la fase de ascenso.

«Necesitamos al público. Queremos que el equipo note el apoyo de la afición y que pueda disfrutar un play off en las mejores condiciones y que quiere echar un cable para que el Cartagena pueda jugar el año que viene en Segunda División. Para jugar los play off hay que sacar adelante el partido y esperamos que sean el jugador número 12. Ojalá que hayan doce, trece, catorce o quince mil espectadores en el Cartagonova el domingo», explicaba el director general del club, Manolo Sánchez Breis, el pasado lunes durante la presentación de esta campaña promocional.

Los peñistas también quieren movilizarse para el encuentro y animan a todos los aficionados albinegros a comprar su localidad para apoyar al equipo en un momento crucial de la competición. El equipo se juega el ser o no ser en esta temporada y ha dejado los deberes para el último momento.

En cualquier caso y dependiendo de otros resultados, el Cartagena puede acabar desde quinto y fuera del play off, hasta en segunda posición.