El Palacio echa el cierre a la temporada esta tarde ante el Unicaja

El telón del Palacio de los Deportes se bajará esta noche hasta el próximo mes de octubre. El UCAM CB Murcia se despide con la visita del Unicaja Málaga, a las 20.00 horas ( Movistar +, dial 194), de una temporada histórica,en la que ha afrontado por primera vez dos competiciones, y con la mirada puesta ya en el siguiente curso. Y es que, la plantilla murciana peleará estas dos últimas jornadas por hacerse con una novena plaza en la liga ACB que, aunque a día de hoy se desconce si será así, este verano le podría abrir las puertas para volver a Europa.



El UCAM pondrá el punto y final en casa a una temporada que ha sido muy intensa. El cuadro murciano arrancó el año ilusionado al disputar por primera vez en su historia la Eurocup y, sobre todo, por los excelentes números en la campaña anterior de la Liga Endesa donde se accedió al play off por el título tras alcanzar la séptima plaza. Sin embargo, conforme avazaron los meses, el objetivo de repetir los éxitos se tuvo que cambiar por otro más engorroso. El regreso de Fotis Katsikaris al banquillo, después de la destitución de Óscar Quintana a mediados de enero, fue clave para pasar de la lucha por la permanencia a contar con la oportunidad de quedarse muy cerca de firmar una campaña con números parecidos a la anterior.



Si el UCAM consigue esta tarde la victoria ante el Unicaja, y el domingo hace lo propio ante el Valencia Basket en la Fonteta (18.00 horas, Movistar +), tendría a tiro la novena posición siempre y cuando el Bilbao Basket tropiece en uno de sus dos partidos ante el Baskonia y el Gran Canaria. No obstante, no será una misión sencilla. Los universitarios se verán las caras hoy con el reciente campeón de la Eurocup y los de Joan Plaza, técnico universitario, se están jugando la posibilidad de ser cabeza de serie en el play off por el título, lo que le permitiría tomar un camino más benévolo en las eliminatorias. Aunque llegan a Murcia con la baja de última hora del alero Waczynski por unas molestias en su gemelo.



Los abonados del club murciano cuentan con dos entradas adicionales para echar la persiana a la temporada en casa y se espera un buen ambiente, a pesar del horario y de la coincidencia con las las semifinales de la Champions League de fútbol.



Y es que podría ser el último partido para varios jugadores de una plantilla en la que tan solo el capitán José Ángel Antelo y Vítor Benite cuentan con contrato para el próximo año. Aunque, sin duda, la despedida más emotiva será la de Facundo Campazzo. El base ha disputado los últimos dos años en Murcia cedido por el Real Madrid y todo apunta a que en este verano le tocará cambiar de aires. Además, tampoco está asegurado que Fotis Katsikaris continúe el próximo curso en el banquillo, pese a los excelentes números del entrenador griego en el último año y medio en Murcia.