Moisés vuelve y Cristo no llega

Moisés es la noticia positiva de la semana y Cristo Martín la negativa. El primero podrá regresar al equipo tras su lesión, mientras que el segundo, también por un problema físico, se la pierde en el instante más importante del año. Moisés disputó su último encuentro de liga en la jornada trigésimo cuarta, frente al Extremadura, en casa y con empate a un gol. El Cartagena, en esa semana, dejó el liderato por ese tropiezo, pero en las tres últimas jornadas había logrado dos victorias y un empate con un único gol encajado, precisamente del conjunto extremeño, obra de Willy en el minuto 17. Además, fue el propio Moisés quien anotó para los locales en una acción con centro al área y remate del sevillano a pase de Zabaco.



Tras este encuentro, Moisés se ha quedado fuera de los tres últimos encuentros de liga. Unas molestias en el cuádriceps le han tenido fuera del equipo en este tramo último de la competición y su equipo se ha resentido en todo este periodo. El FC Cartagena ha disputado dos encuentros a domicilio tras su lesión y un choque en casa. Curiosamente lejos del Cartagonova, donde el bloque entrenado por Monteagudo se muestra más firme y entero, ha encajado en el periodo en el que Moisés no ha estado en el once inicial, cinco tantos -tres ante el Villanovense y dos contra la Balona-. A esos números hay que añadir los dos goles que recibía el FC Cartagena en la visita del Jumilla hace dos semanas, partido que finalizó con empate a dos tantos.



Los remedios puestos por el entrenador para paliar la pérdida de uno de sus centrales más efectivos y un jugador que además fue renovado el pasado mes de marzo no han servido de mucho. Si bien su sustituto ha sido otro veterano, Ceballos, frente al Jumilla y contra el Linense, la alternativa Verdú-Zabaco del choque ante el Villanovense tampoco salió como se esperaba al encajar el equipo albinegro tres tantos en una tarde para olvidar.



Monteagudo ha basado gran parte del éxito de este Cartagena en la fortaleza atrás. Cada vez que el equipo ha conseguido dejar su portería a cero se ha llevado la victoria -doce de trece ocasiones-, por lo que está claro que contar con los mejores es una garantía. Si el domingo consigue llegar a tiempo tras tres semanas de recuperación, el FC Cartagena tiene mucho ganado en el aspecto defensivo.



Por otro lado, Cristo Martín es la cruz de la jornada. Si la semana pasada el club informó de la baja por un mes de Sergio García, ahora el turno le ha llegado a Cristo Martín, quien en el enfrentamiento ante el Linense se retiró lesionado. Antes, frente al Jumilla, no pudo participar y aunque creía haber evolucionado durante la semana de sus dolencias físicas, el tinerfeño manifestó al término del encuentro haber notado un pinchazo en otra zona muscular que le hizo tener que salir del campo y se esperaba lo peor. El lunes fue sometido a las pruebas médicas para detectar el problema y la solución, además de conocer si el centrocampista tendrá que estar fuera en un momento determinante.



El FC Cartagena informó ayer que tras las pruebas realizadas al jugador se le ha diagnosticado un edema en el sóleo izquierdo compatible con lesión fibrilar. El entrenador albinegro ya era pesimista el pasado domingo al considerar poco probable que Cristo pudiera jugar el domingo.



Cristo Martín y Moisés figuran entre los seis futbolistas que más partidos y minutos han disputado en la actual competición liguera vistiendo la camiseta del FC Cartagena. En el caso de Cristo, el isleño acumula 36 encuentros disputados. O lo que es lo mismo, sólo se ha perdido el enfrentamiento contra el Jumilla de la jornada trigésimo sexta para poder haber hecho un completo esta temporada. Suma 3.062 minutos jugados y en todos los encuentros siempre ha estado en el once inicial dispuesto por Alberto Monteagudo. Cristo es una pieza básica para el entrenador albinegro, de ahí que desde el club se venga negociando con él para poder renovarle un par de temporadas más. Supera Cristo por dos minutos a su compañero Jesús Álvaro, que si bien ha disputado 34 partidos, en todos ellos ha jugado de principio a fin.



En lo que se refiere a Moisés, está en sexto lugar en la lista de encuentros disputados. Solo las lesiones de las últimas semanas y algún partido de sanción por acumulación de amarillas le han frenado. Acumula 31 encuentros y 2.659 minutos sobre el césped, solo por detrás de Cristo, Álvaro, Zabaco, Óscar Ramírez y Quique Rivero.