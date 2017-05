Al UCAM Murcia aún le quedan retos

El UCAM Murcia CB quiere acabar el curso con buen sabor de boca. Su recta final de temporada, con siete victorias en diez jornadas, le ha llevado a ser uno de los equipos que mejor está concluyendo el campeonato. Además, desde la llegada de Fotis Katsikaris ha firmado ocho éxitos en trece jornadas, es decir, un 61%. En el Palacio de los Deportes solo ha ganado el Real Madrid desde la vigésima jornada y el noveno puesto está al alcance de la mano. Y esos son los retos que ha marcado el entrenador griego a su plantilla: igualar la segunda marca de triunfos consecutivos en casa de la historia y llegar a la novena plaza, que sería la segunda mejor del club en su historia en la máxima categoría.

Solo quedan dos partidos para que se acabe un curso agridulce, marcado por el estreno en competición europea, donde el equipo llegó hasta la segunda ronda de grupos, y por la gris primera parte en la ACB. Pero desde que el club entregó de nuevo los mandos de la nave a Katsikaris, las alegrías han superado a las decepciones pese a que la plantilla perdió en enero uno de los pilares sobre los que se asentaba el proyecto, el pivot Vítor Faverani.

Ahora hay premios menores en juego y mucho orgullo. Nadie en el plantel quiere amargar el buen sabor de boca dejado en un amplio sector de la afición, que se lamenta de que el cambio de entrenador no hubiera llegado antes. Y los dos retos pasan, por al menos, ganar el partido de mañana en el Palacio de los Deportes ante el mejor Unicaja Málaga de la temporada, que este domingo pasado venció en la pista del Baskonia y que llega de ganar la Eurocup. En un choque que se jugará a las ocho de la tarde y que coincidirá en horario con el Atlético de Madrid-Real Madrid de Liga de Campeones de fútbol, los murcianistas no pueden igualar el récord de triunfos establecidos en casa por el equipo el pasado curso, cuando llegó a los siete consecutivos. Pero sí tiene la oportunidad de igualar la segunda marca, que está en seis, y que se ha dado ya en otras tres temporadas: 90-91 (primera en ACB), 91-92 y 2011-2012. De forma consecutiva, el UCAM Murcia ha ganado al Betis, MoraBanc Andorra, Iberostar Tenerife, Montakit Fuenlabrada (triunfo por mayor diferencia de puntos de la historia) y Tecnyconta Zaragoza.

Para el choque de mañana el consejo de administración ha decidido dar dos entradas gratis a cada uno de sus abonados con el fin de contar con el mayor calor posible desde la grada para despedir a, sobre todo, un jugador que ha dejado una gran huella, Facundo Campazzo, quien todo apunta que la temporada próxima estará en la NBA sin llegar a pasar por el Real Madrid, que es el club que tiene sus derechos.

El segundo reto que está en juego es llegar al noveno puesto de la clasificación. Con el octavo ya fuera de órbita, el Bilbao Basket está a un solo triunfo y los vascos tienen perdido el average con el UCAM. El equipo de Álex Mumbrú recibe esta semana al Baskonia y visita el domingo al Herbalife Gran Canaria. Por tanto, escalar una plaza más en la clasificación no es descabellado. Y es que esa posición que no da opción a jugar las eliminatorias por el título contiene dos 'premios' para los murcianistas.

Por un lado, establecer la segunda mejor clasificación de su historia en la categoría, y por otra, la posibilidad de volver a jugar competición europea el próximo curso, aunque esa incógnita no se desvelará de inmediato, puesto que los conflictos entre la FIBA y la Euroliga están sin resolver y se espera un verano caliente, como ya fue el pasado, que hasta el mes de septiembre no se resolvió el mapa de torneos continentales de clubes. En cualquier caso, el noveno clasificado el pasado curso de la ACB, el Montakit Fuenlabrada, recibió una invitación para disputar la Eurocup, un hecho que se podría volver a repetir en el verano de 2017. Aunque todo eso en este momento son solo precedentes, no hechos.