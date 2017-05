La diferencia está en el sabor

El Real Murcia va a disputar el play off de ascenso a Segunda División por tercera campaña consecutiva, aunque la diferencia entre el curso actual y el anterior está en el sabor que queda de cómo se han conseguido ambas clasificaciones. Si el equipo de este año tiene muy enganchados a los aficionados después de una gran recta final de Liga que ha servido para cumplir el objetivo desde la llegada de Vicente Mir al banquillo, el asalto del año pasado no llegó ni muchos con tanto optimismo, ya que a pesar de haber sido líder durante 21 jornadas, la directiva de entonces decidió, una jornadas antes del play off, destituir al actual entrenador del Albacete en una decisión que no beneficiaba en nada los intereses de un equipo al que le faltaron las fuerzas en el último tramo del campeonato.

Este año la historia ha cambiado por completo su guión y lo que parecía un imposible a la vuelta de Navidades, que el Murcia pudiera jugar la fase de ascenso, se ha terminado haciendo realidad en los dos últimos meses de competición, el tiempo que hace casualmente que los nuevos dirigentes del club grana decidieron prescindir de los servicios de Paco García para fichar a un técnico más experimentado. A pesar de que el espectáculo no está siendo de alto nivel, la tarea para la que se contrató a Mir se ha cumplido a la perfección. Perdió su primer partido en San Fernando, pero después, con siete victorias y dos empates, han sido números importantes como para aprovechar el bajón de algunos rivales directos y meter por primera vez hace dos semanas la cabeza en la zona privilegiada de la clasificación.

Los fichajes en el mercado de invierno, sobre todo el rendimiento en forma de goles que están dando Sergi Guardiola y Víctor Curto, son uno de los motivos que han provocado que las acciones del Murcia coticen al alza para el momento más decisivo de la temporada, el momento del play off de ascenso. Aunque el Murcia tiene en su poder la tercera plaza, la última jornada, si se produce una derrota del Villanovense en el campo del descendido Sanluqueño, los granas podrían auparse hasta el segundo puesto, algo impensable hace apenas tres meses. Este subidón de los dos últimos meses es el que ha propiciado que el sabor de boca con el que se llega al momento cumbre del curso sea ligeramente más agradable y dulce que hace una temporada.

Hace un año, en la temporada 2015-2016, el Murcia que dirigía José Manuel Aira, a pesar de un mal inicio de Liga, se fue poniendo a punto poco a poco hasta el punto de que logró estar 21 jornadas como líder indiscutible del Grupo IV. Una primera vuelta en la que se superó a rivales directos le daban al Murcia un plus como gran candidato. Pero entonces, cuando parecía que el ascenso estaba más cerca que nunca después del injusto descenso administrativo al que condenó la Liga de Fútbol Profesional a la entidad grana, el equipo que dirigía el actual preparador del Albacete, que luchará por el ascenso como campeón de su grupo, entró en una mala dinámica de resultados que se tradujeron en tres victorias, cinco derrotas y dos empates que pese a relegar a los granas a la segunda plaza, fue interpretado como un fracaso por una directiva que, encabezada por Martínez Abarca dio su consentimiento para despedir al entrenador leonés a falta de una jornada para el play off en una decisión, la de darle las riendas del primer equipo a Acciari, que al final no salió como nadie esperaba.

Simón renueva tres campañas

El Real Murcia informó ayer de que el guardameta Simón Ballester, que lleva ocho partidos como titular, ha renovado por tres temporadas con la entidad. El canterano llegó al club en la categoría alevín y debutó con el Imperial con la edad de 16 años en Tercera División, fue convocado por primera vez con la primera plantilla a esa misma edad, en la temporada 2010-11. «El gran día llegó cuando debutó la temporada pasada contra el Cádiz CF con 21 años. Esta temporada ha disputado 14 partidos y desde la llegada de Vicente Mir al banquillo grana se ha hecho con la titularidad, realizando grandes actuaciones y siendo uno de los jugadores clave para la consecución del objetivo de entrar en playoff», explicó el club gran en la noticia que colgó ayer en su página web.