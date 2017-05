Chris Froome sufre un atropello mientras entrenaba

El ciclista británico Chris Froome fue derribado "voluntariamente" hoy por "un conductor impaciente" cuando se entrenaba cerca de Mónaco, sin que sufriera daños de importancia, según indicó en la red social Twitter.







Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ?? Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo