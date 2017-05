Belmonte: "Aunque perdamos 0-23 ante el Recre, Monteagudo será nuestro entrenador"

Los propietarios del FC Cartagena quisieron mantener ayer un encuentro con los medios de comunicación para explicar cómo ven ellos la situación por la que atraviesa la entidad y aclarar en dónde hay que incidir o lo que se está haciendo para solucionar los errores y poder meterse en el play off.

Belmonte asumía la culpa de lo que suceda esta temporada. «El equipo está bloqueado y tiene ansiedad por la falta de acierto. Si no fuera así vendríamos a decir que somos primeros y que vamos al play off como un tiro. Si hay alguien responsable aquí somos este señor -Sánchez Breis- y yo, que tomamos las decisiones en este club, pero tenemos total confianza en esta plantilla y en el entrenador para afrontar la fase de ascenso con total garantía. Esto no es un drama. Es un play off que muy pocos equipos que puedan disfrutar». «Juguemos el play off, ascendamos, perdamos el domingo 0-23 contra el Recre, Monteagudo va a ser el entrenador del Cartagena el próximo año, por creencia en él, no por prepotencia. Creemos que es la persona que nos tiene que llevar donde tiene que llevarnos».

Como premisa, añadía el dirigente cartagenerista, «cambiar las mentes de estos jugadores que nos han hecho disfrutar durante nueve meses y han hecho números históricos. Yo no voy a dejar de confiar en ellos. Les he dicho lo que pienso y no dudo que lo quieren corregir. Esta afición se merece jugar una fase en las mejores condiciones y disfrutarlo, que hace mucho tiempo que no lo hace. No podemos caer en la depresión ni en el negativismo. Hemos tenido muy cerca acabar primeros, pero hemos sido nosotros quien lo hemos dejado pasar».

En un pormenorizado análisis de lo que le viene sucediendo, se le recordó a los dueños del club que en enero llegaron unos refuerzos de los que dijeron en su momento que hacían mejor esta plantilla y que a la larga no han funcionado. «La sensación es que el equipo no ha mejorado. Los jugadores que llegaron en el mercado de invierno han rendido por debajo de lo que esperábamos, pero creo que la trayectoria del equipo no se justifica por esa circunstancia.Hemos podido corregir y mejorar, pero no lo hemos hecho. Los responsables somos Manolo, el entrenador y yo. Si Arturo de las 25 oportunidades que ha tenido hubiera metido cinco, el Cartagena tendría 75 puntos. Las ha tenido pero no las ha metido, esto es fútbol. No vamos a construir una cosa para destruirla».

Belmonte añadía, respecto a la formación de la plantilla que «en el inicio de liga partíamos con mucha ventaja. Hay gente que le ha costado 500.000 euros pillarnos y a otros hasta 2.000.000 de euros. Era muy difícil mejorar al equipo y no lo hemos conseguido a pesar de intentarlo».

Por otro lado, el dueño del club añadía que «el equipo está jodido pero está vivo. Llevamos 37 jornadas en play off y a este equipo se le han dado hostias como panes yendo primeros y segundos. Respeto la opinión de los medios de comunicación, pero han dado palos. Llevamos currando como cabrones para estar el lunes en Madrid para estar en el sorteo de la fase de ascenso».