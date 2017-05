El Lorca es el dueño de la primera plaza

El Lorca FC se aseguró ayer el liderato del Grupo IV de Segunda B después de hacer los deberes en el campo del Mancha Real y gracias también a que el Cartagena cayó derrotado en su visita a La Balona. El tanto del chileno Pepe Rojas fue suficiente para que los tres puntos fueran al casillero lorquinista. Los doscientos lorquinos que se dieron cita en el recinto jienense disfrutaron al final, pero sufrieron mucho ya que su equipo no remató la faena ante un recién descendido que siempre dio la cara, creó muchos problemas a Dorronsoro, quien una vez más fue el mejor y el salvador de su equipo. Detuvo un penalti que al final pudo ser decisivo. Casualmente, los mejores del Mancha Real fueron los ex de La Hoya Airam Benito y Gassama.

El entrenador del Lorca FC, David Vidal, pese a manifestar en rueda de prensa que solo quiere jugadores que estén al cien por cien físicamente, introdujo en la lista a Molo,quien volvía tras más de dos meses lesionado y Carlos Martínez, ausente en las cuatro jornadas anteriores. En el once inicial también hubo novedades. La presencia del lumbrerense Antonio López fue la más llamativa. Tres variaciones con respecto al once de hace siete días. El propio López, Pina y Noguera.

El Lorca FC fue el dueño y señor del partido en el primer tiempo. Los lorquinos salieron muy metidos, presionando arriba, mostrando carácter en el medio campo y cuando entraban en juego Matheus, Dani Ojeda y Borja Martínez, era siempre sinónimo de peligro. El Mancha Real afrontó este partido ya descendido de categoría. Dio la cara en todo momento y el ex de La Hoya, Airam Benito, máximo goleador del conjunto local, estaba más motivado que nadie.

En el minuto diez ya pudo marcar el Lorca. Cristian Bustos sacó un gran disparo que salió rozando el larguero. Fue un aviso ya que dos minutos después, el cuadro de Vidal se adelantó en el marcador. Por fin funcionó la estrategia. Falta lateral que botó Abel Gómez, tocó de cabeza Antonio López, quien habilitó el desmarque de Pepe Rojas y el chileno, también de cabeza, solo tuvo que empujar el balón a la red. Iba ganando el que desde el pitido inicial estaba buscando la portería contraria con más insistencia.

Todo pudo cambiar en el minuto dieciocho. En uno de los aislados ataques del Mancha Real, Pomares empujó a Airam Benito y el colegiado no dudó en señalar penalti. El lanzamiento desde los once metros lo lanzó el propio Airam, pero Dorronsoro adivinó y realizó un paradón, salvando a su equipo de un problema. El Lorca siguió dominando. Se veía superior. Tenía más el balón, pero no terminaba de funcionar la conexión entre líneas. La defensa se mostraba muy segura y Dorronsoro mucho más todavía. Sin demasiadas ocasiones se llegó al descanso con una ventaja inquietante del Lorca FC, por 0-1, muy justa por lo visto en el terreno de juego de césped artificial.

En la reanudación, el Lorca FC jugó con demasiada parsimonia. En lugar de ir a por el segundo y así matar el choque, fue dando alas a su rival, quien se acercaba con mucho peligro al portal de Dorronsoro, sobre todo, otro ex de La Hoya, Gassama, quien por la derecha estaba llevando mucho peligro. El Lorca pudo marcar el segundo a los cincuenta y cuatro minutos. Gran jugada de Matheus y la culminó con una gran pase de la muerte aunque Borja Martínez, de forma increíble, no acertó. Era mas difícil fallar el gol que marcar.

De esa acción se estuvo acordando el equipo lorquino. El Mancha Real quiso morir matando y se fue abiertamente al ataque. En un gran acción de los locales, Borja Romero remató de cabeza al larguero en el minuto sesenta y cuatro. El Lorca no demostraba ser un líder solido. Había perdido el medio campo como viene siendo habitual en el tramo final de los partidos. De una forma preocupante, el conjunto blanquiazul se queda sin oxígeno.

En el setenta y cinco,el dominio del Mancha Real lo culminó Jonathan Rivera con un gran disparo cuyo balón salió lamiendo el larguero. El equipo local estaba mereciendo más. En el minuto ochenta y cuatro, Gassama disparó a placer pero Dorronsoro voló y evitó la igualada con otro paradón. La salida al campo de Carlos Martínez y Jaime Moreno dieron otro aire.Muy buena noticia que el primero de ellos haya llegado en buenas condiciones físicas al tramo final. A falta de tres minutos,el meta local Emilio realizó una gran intervención a disparo de Carlos Martínez.

David Vidal: «Hemos tenido en el campo a ´San Dorronsoro´»

«Hemos sido superiores,es justo que hayamos ganado, pero también reconozco que en algunas fases del partido hemos tenido la suerte de los campeones», dijo David Vida, técnico del Lorca FC, tras la victoria de ayer en el campo de césped artificial del Mancha Real. «Hemos fallado goles hasta debajo de la meta. Hay jugadores que solo están para sesenta o setenta minutos», añadió. «Un partido más, la actuación de Dorronsoro, ha sido determinante. Hemos tenido a San Dorronsoro. El Mancha Real ha hecho un buen partido y nos ha puesto las cosas muy difíciles así que la victoria sabe también muy bien».