Giro de Italia 2017: Una modelo de 'Playboy', a punto de causar un accidente en la carrera

La modelo de ´Playboy´ April Summers estuvo a punto de causar un gravísimo accidente en la tercera etapa del Giro de Italia. La maniquí británica, presente en Cerdeña durante los primeros días de la carrera, no tuvo mejor idea que hacerse un vídeo en plan ´selfie´ mientras el pelotón circulaba a su lado. Summers se acercó demasiado a los ciclistas y solo cuando los tuvo a escasos centímetros retrocedió hacia el arcén. Han sido muchos los aficionados que han censurado en Twitter su absurda maniobra, a lo que ella ha respondido con desprecio: "Para todos aquellos que tienen un problema con mi estado de ánimo: 'dejadles comer tarta'".







Warning !! Nearly crushed by the #GirodItalia2017 #Giro100 @CorSport pic.twitter.com/afxp4PoZvx