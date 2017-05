El UCAM no tiene ganas de despertar antes de tiempo en Gran Canaria

­­

El UCAM CB Murcia se niega a renunciar a sus opciones por ocupar el octavo puesto al término de la temporada. Las probabilidades de conseguirlo son pocas, pero los números y la inercia de la plantilla universitaria dicen todo lo contrario. El conjunto murciano ha firmado siete victorias en los últimos nueve partidos y el mejor momento de la temporada ha coincidio con la recta final de la liga ACB.

Por eso, la plantilla que dirige Fotis Katsikaris saltará hoy al Gran Canaria Arena, a las 13.00 horas (Movistar +, dial 195), dispuesta a quemar todos los cartuchos para acabar disputando las eliminatorias por el título de la Liga Endesa después de un inicio de campaña que parece ya olvidado. Si el cuadro universitario es capaz de vencer hoy sus opciones se mantendrían una jornada más pase lo que pase en el resto de pabellones. Pero una derrota, en cambio, le podría descolgar definitivamente de todas las cábalas.

El Bilbao Basket y el Morabanc Andorra, los dos equipos junto al UCAM que optan a la octava plaza, se enfrentarán al Ibersotar Tenerife y al Valencia Basket, respectivamente, por lo que si los de Katsikaris hacen los deberes podrían acercarse todavía más a la zona noble de la clasificación que ahora mismo ocupa el cuadro andorrano con dos victorias más que los murcianos.

No obstante, no será una misión sencilla. El Gran Canaria no pasa por un buen momento, después de enlazar ocho triunfos consecutivos en la ACB, y se juega en las últimas jornadas poder optar a una posición más alta en la tabla para afrontar unos cruces más benévolos en la lucha por el título. Además, será la cuarta vez que ambos conjuntos se vean las caras, puesto que también se midieron en la Eurocup, y en todas las ocasiones han sido los de Luis Casimiro, entrenador del equipo canario, los que se han hecho con la victoria. Por eso, el UCAM también tratará de poner fin a esta mala racha. Se espera que Martynas Pocius vuelva a estar disponible para el plantel universitario, después de que no pudiera saltar a la pista el pasado domingo en la victoria ante el Tecnyconta Zaragoza por culpa de unas molestias en su rodilla.