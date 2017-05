Mi casa es la tuya

Los manchegos tienen todo preparado para acoger a la ´invasión´ de aficionados granas

El Real Murcia se encontrará en el último desplazamiento de la temporada en liga regular con la alfombra roja. El conjunto grana visita hoy el Municipal de La Roda, donde todo está preparado para que los dos mil quinientos aficionados que presenciarán el encuentro se sientan como en casa. Y es que, la visita de la plantilla murciana jugándose la vida ha caído como agua de mayo en el seno de un club que ya sabe que la próxima campaña tendrá que luchar por volver a la categoría de bronce.

El equipo manchego informó ayer en su cuenta de Twitter que ha instalado gradas supletorias para acoger a los dos millares de aficionados que se esperan y ha puesto todas las facilidades que están en su mano para convertir su estadio en una ´Mini-Condomina´ tras recaudar unos 20.000 euros en entradas que servirán para paliar las necesidades económicas del curso.

Eso será en el graderío, porque en el terreno de juego (a las 12.00 horas) los jugadores que dirige Vicente Mir tendrán que luchar cada segundo por intentar volver a la capital del Segura con los tres puntos. «No me valen excusas si no somos capaces de ganar el partido», dijo el entrenador del Murcia en la previa del encuentro. El conjunto grana ha conseguido hacer lo más difícil en las últimas jornadas y ahora ha llegado la hora de refrendar todo ese trabajo. Por eso, se busca evitar cualquier tropiezo en uno de los últimos dos partidos porque podría tirar por la borda todo lo conseguido.

En cambio, una victoria podría dar el billete matemático a los granas para disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda División. Si el Mérida y el Melilla no vencen en sus respectivos encuentros, y el Murcia logra la victoria en La Roda, los murcianos confirmarían su presencia en el play off una jornada antes de que concluya la liga. No obstante, pase lo que pase en esos dos estadios, solo el triunfo permite a los granas depender de ellos mismos en el último duelo ante el Extremadura en Nueva Condomina y ese será el principal objetivo después de una temporada cargada de altibajos hasta la llegada de Mir al banquillo murcianista.

El técnico valenciano ha recuperado en la convocatoria a los centrocampistas Diego Benito y Adrián Cruz junto a un Javi Saura que volverá ha vuelto a entrar en una lista como visitante. Sin embargo, todo apunta a que Mir repetirá el once que tan buen resultado dio al Murcia en el encuentro ante el Sanluqueño.

En el cuadro local, por su parte, cuenta con varias ausencias. Aunque, la más sonada es la del exmurcianista Tato, por lesión. Además en sus filas también se encuentran los murcianos Carlos Alcántara, lateral exjugador de La Hoya Lorca, y el delantero, ex del FC Cartagena, Antonio Megías.