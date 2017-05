El UCAM quiere hacer volar Los Pajaritos

Aunque entraba en los planes, mucho ha sufrido el UCAM Murcia a lo largo de esta temporada, la de su debut en Segunda División. Pero tanto a comienzos del curso, como tres o cuatro meses atrás, tanto la entidad como la afición habrían firmado el poder afrontar la jornada liguera de hoy en las siguientes condiciones.



El conjunto universitario se mide esta tarde, a partir de las 18.00 horas (LaLiga 1|2|3 TV), al Numancia en Los Pajaritos en una situación envidiable para todos los conjuntos que se ven inmersos en la lucha por la permanencia. Los de Francisco, en su mejor momento de forma de la temporada, visitan a la escuadra soriana en lo que podría calificarse como un duelo directo entre ambos: el que gane, tendrá media permanencia en el bolsillo.



El Numancia es actualmente duodécimo en la clasificación, con el UCAM dos puestos más abajo y separados por un único punto en la tabla. Conseguir el triunfo es imperiosamente necesario para los universitarios. Y es que además de lo que supondría obtener los tres puntos en Los Pajaritos, esta premisa también implicaría rebasar al Numancia en la tabla, alcanzar la zona media de la clasificación, y tener el golaverage directo ganado al conjunto dirigido por Jagoba Arrasate.



En caso de empate esta tarde, el UCAM no sobrepasaría al conjunto rojillo en la tabla, pero sí mantendría el coeficiente goleador directo ganado a este rival. Algo que a final de temporada, en caso de empate, podría ser vital.



Por tanto, y a raíz de los últimos resultados del UCAM Murcia en Liga, el equipo universitario podría enlazar la que sería su tercera victoria consecutiva en el campeonato doméstico tras los triunfos ante Girona y Tenerife, un hecho que no se ha producido en esta temporada de debut en Segunda División. El UCAM solo ha conseguido conectar dos victorias seguidas este curso en una ocasión, allá por septiembre, cuando batió al Valladolid a domicilio y goleó al Almería en La Condomina (4-0).



En la parcela estrictamente deportiva, el Numancia atraviesa un momento complicado. El club soriano se ha desinflado en las últimas diez jornadas, en las que solo ha sumado un triunfo y, eso sí, seis empates. Los problemas en la parcela ofensiva con las lesiones, rubricados por los seis goles materializados por el equipo de Arrasate en los últimos once duelos, han obligado a la dirección deportiva a certificar la cesión del delantero Asier Villalibre, quien ha firmado doce goles esta temporada en Segunda B con el Bilbao Athletic, filial del conjunto vasco. En cuanto a las bajas, el centrocampista Ruiz de Galarreta se perderá el partido por sanción.



Por parte del UCAM, la plantilla sufrirá para el duelo diversas variaciones. Al desplazamiento vuelven los defensas Tekio y Hugo Álvarez junto al centrocampista Juande tras cumplir un encuentro de sanción; Morillas, quien fue expulsado la pasada semana ante el Tenerife, será baja, al igual que el centrocampista Basha, quien ultima su recuperación tras una lesión muscular; y por último, Kitoko y Biel Ribas son seria duda.